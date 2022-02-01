Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220201/priluchnyy-1770439565.html
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой - РИА Новости, 01.02.2022
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой
Подсудимого по делу об избиении Павла Прилучного увезли на скорой помощи в кардиоцентр, судебное заседание отложено на неделю, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:48
2022-02-01T11:48
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
павел прилучный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585847987_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_144eab720c13285d02919965478a945a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 фев – РИА Новости. Подсудимого по делу об избиении Павла Прилучного увезли на скорой помощи в кардиоцентр, судебное заседание отложено на неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского районного суда Калининграда.По данным суда, представитель актера подал гражданский иск о взыскании с Владимира Семенова компенсации за моральный вред и имущественный ущерб в размере четырех миллионов 438 тысяч 560 рублей, причиненные ему в результате драки в калининградском ночном клубе.Потерпевшая сторона также заявила еще один гражданский иск о компенсации ущерба в размере 1,1 миллиона рублей к ООО "А1 Студио" (московская компания по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ).По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Семенов "на фоне резко возникшей неприязни" несколько раз ударил актера, прилетевшего в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей.Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января.
https://ria.ru/20201224/draka-1590752244.html
https://ria.ru/20220117/priluchnyy-1768205384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585847987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7eaa4b0f38f025b6ac68aa76319ae50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, павел прилучный
11:48 01.02.2022
 
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой

Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой в кардиоцентр

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 фев – РИА Новости. Подсудимого по делу об избиении Павла Прилучного увезли на скорой помощи в кардиоцентр, судебное заседание отложено на неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского районного суда Калининграда.

"Судебное заседание отложено ввиду неявки подсудимого Семенова. По информации, представленной защитником подсудимого, Семенов на скорой доставлен в кардиоцентр, судебное заседание отложено на 8 февраля", – сообщили в пресс-службе.

По данным суда, представитель актера подал гражданский иск о взыскании с Владимира Семенова компенсации за моральный вред и имущественный ущерб в размере четырех миллионов 438 тысяч 560 рублей, причиненные ему в результате драки в калининградском ночном клубе.
Потерпевшая сторона также заявила еще один гражданский иск о компенсации ущерба в размере 1,1 миллиона рублей к ООО "А1 Студио" (московская компания по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ).
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 14:29Шоубиз
Избивший Прилучного бизнесмен раскрыл подробности драки
По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Семенов "на фоне резко возникшей неприязни" несколько раз ударил актера, прилетевшего в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей.
Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января.
V фестиваль нового российского кино Горький fest. День седьмой - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 13:58Шоубиз
Прилучный вместе с Муцениеце и детьми отправился на отдых
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиПавел Прилучный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала