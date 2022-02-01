https://ria.ru/20220201/priluchnyy-1770439565.html
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой - РИА Новости, 01.02.2022
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой
Подсудимого по делу об избиении Павла Прилучного увезли на скорой помощи в кардиоцентр, судебное заседание отложено на неделю, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:48
2022-02-01T11:48
2022-02-01T11:48
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КАЛИНИНГРАД, 1 фев – РИА Новости. Подсудимого по делу об избиении Павла Прилучного увезли на скорой помощи в кардиоцентр, судебное заседание отложено на неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского районного суда Калининграда.По данным суда, представитель актера подал гражданский иск о взыскании с Владимира Семенова компенсации за моральный вред и имущественный ущерб в размере четырех миллионов 438 тысяч 560 рублей, причиненные ему в результате драки в калининградском ночном клубе.Потерпевшая сторона также заявила еще один гражданский иск о компенсации ущерба в размере 1,1 миллиона рублей к ООО "А1 Студио" (московская компания по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ).По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Семенов "на фоне резко возникшей неприязни" несколько раз ударил актера, прилетевшего в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей.Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января.
https://ria.ru/20201224/draka-1590752244.html
https://ria.ru/20220117/priluchnyy-1768205384.html
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шоу-бизнес, знаменитости, павел прилучный
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой
Подсудимого по делу об избиении Прилучного увезли на скорой в кардиоцентр
КАЛИНИНГРАД, 1 фев – РИА Новости. Подсудимого по делу об избиении Павла Прилучного увезли на скорой помощи в кардиоцентр, судебное заседание отложено на неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского районного суда Калининграда.
"Судебное заседание отложено ввиду неявки подсудимого Семенова. По информации, представленной защитником подсудимого, Семенов на скорой доставлен в кардиоцентр, судебное заседание отложено на 8 февраля", – сообщили в пресс-службе.
По данным суда, представитель актера подал гражданский иск о взыскании с Владимира Семенова компенсации за моральный вред и имущественный ущерб в размере четырех миллионов 438 тысяч 560 рублей, причиненные ему в результате драки в калининградском ночном клубе.
Потерпевшая сторона также заявила еще один гражданский иск о компенсации ущерба в размере 1,1 миллиона рублей к ООО "А1 Студио" (московская компания по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ).
По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Семенов "на фоне резко возникшей неприязни" несколько раз ударил актера, прилетевшего в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей.
Действия обвиняемого квалифицировали
по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января.