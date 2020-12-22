https://ria.ru/20201222/priluchnyy-1590360022.html

В Калининграде завели дело после избиения Прилучного

В Калининграде завели дело после избиения Прилучного

Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Калининграде после избиения актера Павла Прилучного, сообщила РИА... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:24

2020-12-22T12:24

2020-12-22T12:32

сергей пирогов

москва

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Калининграде после избиения актера Павла Прилучного, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.В конце ноября Прилучного госпитализировали в Москве с черепно-лицевыми травмами, которые актер якобы получил в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер проходит лечение в многопрофильном отделении. Сам актер подтвердил, что восстанавливается после операции, и добавил, что детали произошедшего оставит для правоохранительных органов. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в настоящее время он продолжает сниматься в Калининграде. По сообщениям СМИ, актер подрался с владельцем калининградского клуба.

https://ria.ru/20201214/priluchnyy-1589102454.html

москва

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калининград

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сергей пирогов, москва, калининградская область, калининград, происшествия