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В Калининграде завели дело после избиения Прилучного
В Калининграде завели дело после избиения Прилучного
Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Калининграде после избиения актера Павла Прилучного, сообщила РИА... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:24
2020-12-22T12:32
сергей пирогов
москва
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Калининграде после избиения актера Павла Прилучного, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.В конце ноября Прилучного госпитализировали в Москве с черепно-лицевыми травмами, которые актер якобы получил в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер проходит лечение в многопрофильном отделении. Сам актер подтвердил, что восстанавливается после операции, и добавил, что детали произошедшего оставит для правоохранительных органов. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в настоящее время он продолжает сниматься в Калининграде. По сообщениям СМИ, актер подрался с владельцем калининградского клуба.
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сергей пирогов, москва, калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде завели дело после избиения Прилучного

12:24 22.12.2020 (обновлено: 12:32 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Калининграде после избиения актера Павла Прилучного, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
В конце ноября Прилучного госпитализировали в Москве с черепно-лицевыми травмами, которые актер якобы получил в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер проходит лечение в многопрофильном отделении. Сам актер подтвердил, что восстанавливается после операции, и добавил, что детали произошедшего оставит для правоохранительных органов. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в настоящее время он продолжает сниматься в Калининграде. По сообщениям СМИ, актер подрался с владельцем калининградского клуба.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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"По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сказала Поставничая.
 
Сергей ПироговМоскваКалининградская областьКалининградПроисшествия
 
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