https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772627544.html

Милонов потребовал запретить День святого Валентина

Милонов потребовал запретить День святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2022

Милонов потребовал запретить День святого Валентина

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T05:51

2022-02-14T05:51

2022-02-14T10:17

госдума рф

общество

москва

виталий милонов

день святого валентина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772552272_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb8f1d9cafb10436ab06a7d661ee3026.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.Политик добавил, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.

https://ria.ru/20220213/prazdnik-1772534069.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, москва, виталий милонов, день святого валентина, россия