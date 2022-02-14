Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772627544.html
Милонов потребовал запретить День святого Валентина
Милонов потребовал запретить День святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2022
Милонов потребовал запретить День святого Валентина
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T05:51
2022-02-14T10:17
госдума рф
общество
москва
виталий милонов
день святого валентина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772552272_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb8f1d9cafb10436ab06a7d661ee3026.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.Политик добавил, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.
https://ria.ru/20220213/prazdnik-1772534069.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772552272_448:424:2613:2048_1920x0_80_0_0_f0ecd822174d089da087072adc52e391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, москва, виталий милонов, день святого валентина, россия
05:51 14.02.2022 (обновлено: 10:17 14.02.2022)
 
Милонов потребовал запретить День святого Валентина

Депутат Госдумы Милонов призвал отменить празднование Дня святого Валентина в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.

"Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни", — заявил он.

Политик добавил, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.
Празднование Дня святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 07:35
Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет упала в четыре раза
 
Госдума РФОбществоМоскваВиталий МилоновДень святого ВалентинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала