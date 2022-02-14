https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772627544.html
Милонов потребовал запретить День святого Валентина
Милонов потребовал запретить День святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2022
Милонов потребовал запретить День святого Валентина
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T05:51
2022-02-14T05:51
2022-02-14T10:17
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виталий милонов
день святого валентина
россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.Политик добавил, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.
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госдума рф, общество, москва, виталий милонов, день святого валентина, россия
05:51 14.02.2022 (обновлено: 10:17 14.02.2022)
Милонов потребовал запретить День святого Валентина
Депутат Госдумы Милонов призвал отменить празднование Дня святого Валентина в России