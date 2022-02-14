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День святого Валентина

День святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2022

День святого Валентина

День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T00:31

2022-02-14T00:31

2022-02-14T00:31

справки

в мире

день святого валентина

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День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. На заре христианства три человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру. О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев. Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Третий мученик – пресвитер Валентин был обезглавлен между 268 и 270 годами, и похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа – в городе Терни. Во время реформы римско-католического календаря святых 1969 года празднование памяти Валентина как общецерковного святого было упразднено на том основании, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом. В католическом богослужебном календаре 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В православной церкви оба мученика Валентина имеют собственные дни поминовения. Валентин Римлянин – пресвитер – почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны, – 12 августа. История возникновение имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и их романтической литературе, а не к обстоятельствам жизни реальных мучеников, погибших на заре христианства. День 14 февраля в Англии и Шотландии сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня, посвященного святому Валентину, собирались молодые люди и клали в урну билетики с написанными на них именами молодых девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его "Валентиной", также как и он ее "Валентином". Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, возникали между рыцарем и его "дамой сердца". Этот обычай имел языческое происхождение. По установившемуся издревле обычаю, юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания. Самой первой поздравительной открыткой-валентинкой в мире считается записка, отправленная из тюремного заключения в лондонском Тауэре в 1415 году Карлом, герцогом Орлеанским, и адресованная его жене. Большой популярностью пользовались валентинки в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати печатные открытки стали заменять рукописные. Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками. Праздник очень популярен в Великобритании. Ежегодно на День святого Валентина отправляется более 25 миллионов открыток, также в этот день принято дарить подарки. Среди популярных вариантов – цветы, шоколад, духи, украшения, фоторамки и др. В Италии в живописном городе Камольи недалеко от Генуи ежегодно с 1988 года в феврале проходит фестиваль "Влюбленные в Камольи", приуроченный к Дню святого Валентина. В рамках него проходит множество культурных и развлекательных мероприятий. В США отмечают День влюбленных около 186 миллионов граждан (почти 60% населения). "Валентинок" продают на 710 миллионов долларов в год, а среднестатистический американец 14 февраля, по данным аналитической компании IBISWorld, тратит на подарки в День влюбленных 150 долларов. На Филиппинах этот день – самая распространенная годовщина свадеб, так как 14 февраля сотни пар вступают в брак. Праздник популярен и среди школьников, которые обмениваются друг с другом "валентинками".В Японии в День святого Валентина уже несколько десятилетий принято дарить мужчинам шоколад. Это не столько признание в любви, сколько знак внимания. Шоколадными наборами, специально выпущенными к этому дню, обмениваются подруги, многие японки покупают "валентиновый" шоколад самим себе. В последние годы мода дарить шоколад дошла и до начальных школ и даже детских садов. Традиция дарить шоколад в День святого Валентина распространена и в Южной Корее, причем подарки делают только женщины своим мужчинам. Для самых близких мужчин жительницы Южной Кореи готовят шоколад своими руками. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России, но официального статуса не имеет. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 2018 года, День святого Валентина отмечают лишь 27% россиян.С 2008 года официальный Праздник семьи, любви и верности отмечается 8 июля в день памяти святых благоверных супругов Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке. Символом праздника является ромашка – цветок, пользующийся популярностью у влюбленных и символизирующий лето, чистоту и невинность. В этот день во многих городах семейным парам, проживших в браке 25 и более лет, вручают медаль "За любовь и верность". На одной из ее сторон изображена ромашка, а на другой – Петр и Феврония.В 2008 году у здания ЗАГСа в Муроме появился первый памятник Петру и Февронии − "Союз любви − мудрый брак ". А с 2009 года скульптурные композиции стали устанавливаться во многих городах России в рамках общенациональной программы"В кругу семьи ". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, в мире, день святого валентина