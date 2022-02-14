https://ria.ru/20220214/pozhar-1772764751.html

На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре

На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 14.02.2022

На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре

Два ребенка погибли при пожаре в Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:49

2022-02-14T17:49

2022-02-14T17:53

происшествия

красноярский край

минусинский район

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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Минусинский район, населенный пункт Малая Ничка, улица Первомайская. В 18.46 (время местное) поступило сообщения о пожаре в частном жилом доме. В результате пожара погибли два человека (дети)", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что горели домашние вещи и диван. На ликвидации работали 16 человек и семь машин.По информации регионального главка СК, погибшие - девочки 2020 года рождения. Во время пожара мать дома отсутствовала. По предварительной версии следствия, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печи либо ее неисправность. В данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20220213/pozhar-1772550209.html

красноярский край

минусинский район

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происшествия, красноярский край, минусинский район