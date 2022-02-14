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На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре
На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 14.02.2022
На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре
Два ребенка погибли при пожаре в Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:49
2022-02-14T17:49
2022-02-14T17:53
происшествия
красноярский край
минусинский район
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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Минусинский район, населенный пункт Малая Ничка, улица Первомайская. В 18.46 (время местное) поступило сообщения о пожаре в частном жилом доме. В результате пожара погибли два человека (дети)", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что горели домашние вещи и диван. На ликвидации работали 16 человек и семь машин.По информации регионального главка СК, погибшие - девочки 2020 года рождения. Во время пожара мать дома отсутствовала. По предварительной версии следствия, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печи либо ее неисправность. В данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, красноярский край, минусинский район
17:49 14.02.2022 (обновлено: 17:53 14.02.2022)
На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре
Две малолетние девочки погибли при пожаре в частном жилом доме в Минусинском районе