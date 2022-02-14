В Германии допустили меры против "Северного потока — 2" при эскалации
Лидер немецких "Зеленых" Ланг допустила меры против "Северного потока — 2" при эскалации
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз90/Зеленые" Рикарда Ланг заявила, что ответные меры стран Запада на возможную эскалацию Россией ситуации вокруг Украины могут включать "Северный поток — 2".
Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждается в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Правительство ФРГ осторожно высказывается в отношении проекта, так, канцлер Олаф Шольц регулярно говорит, что в случае эскалации "ничто не исключено", но как обращает внимание немецкая пресса, Шольц никогда не произносит при этом название трубопровода.
"Я ожидаю, что во время его визита в Россию будет ясность, которая имеется в позиции правительства в последние недели, а именно, что в случае дальнейшей эскалации с российской стороны на столе будут лежать все необходимые ответные меры, в том числе, конечно, совершено ясно, и "Северный поток — 2", - заявила Ланг на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, скажет ли Шольц прямо во время визита в Москву о том, что "Северный поток 2" может попасть под ответные меры Запада.
В понедельник руководство "Зеленых" провело традиционное заседание по обсуждению текущих вопросов, по словам Ланг, тема ситуации вокруг Украины была одной из основных.
"Мы едины в коалиции, что не нужно спекулировать о будущем, а здесь и сейчас заниматься дипломатией и переговорами, чтобы предотвратить войну в Европе. Как и прежде мы с нашими партнерами и союзниками должны сделать все, чтоб дипломатическим путем прийти к решению и способствовать деэскалации", - заявила Ланг.
По ее словам, на это направлены международные контакты главы МИД ФРГ Анналены Бербок и канцлера Олафа Шольца. Она пояснила, что их визиты в Киев и Москву являются "сигналом готовности к диалогу, а также того, что Германия стоит без всяких "но и если" на стороне Украины". "Должно быть также понятно, что цена, которую должен будет заплатить (президент России Владимир – ред.) Путин, если он и далее будет наращивать напряженность, очень высока. По этому вопросу мы едины с нашими западными союзниками, едины в Европе. И я убеждена, Путин знает это", - добавила она.