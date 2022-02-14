https://ria.ru/20220214/potok-1772752691.html

В Германии допустили меры против "Северного потока — 2" при эскалации

В Германии допустили меры против "Северного потока — 2" при эскалации - РИА Новости, 14.02.2022

В Германии допустили меры против "Северного потока — 2" при эскалации

Лидер немецкой партии "Союз90/Зеленые" Рикарда Ланг заявила, что ответные меры стран Запада на возможную эскалацию Россией ситуации вокруг Украины могут... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:05

2022-02-14T17:05

2022-02-14T17:05

в мире

анналена бербок

олаф шольц

россия

мид германии

северный поток — 2

санкции в отношении россии

германия

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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз90/Зеленые" Рикарда Ланг заявила, что ответные меры стран Запада на возможную эскалацию Россией ситуации вокруг Украины могут включать "Северный поток — 2".Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждается в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Правительство ФРГ осторожно высказывается в отношении проекта, так, канцлер Олаф Шольц регулярно говорит, что в случае эскалации "ничто не исключено", но как обращает внимание немецкая пресса, Шольц никогда не произносит при этом название трубопровода."Я ожидаю, что во время его визита в Россию будет ясность, которая имеется в позиции правительства в последние недели, а именно, что в случае дальнейшей эскалации с российской стороны на столе будут лежать все необходимые ответные меры, в том числе, конечно, совершено ясно, и "Северный поток — 2", - заявила Ланг на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, скажет ли Шольц прямо во время визита в Москву о том, что "Северный поток 2" может попасть под ответные меры Запада.В понедельник руководство "Зеленых" провело традиционное заседание по обсуждению текущих вопросов, по словам Ланг, тема ситуации вокруг Украины была одной из основных."Мы едины в коалиции, что не нужно спекулировать о будущем, а здесь и сейчас заниматься дипломатией и переговорами, чтобы предотвратить войну в Европе. Как и прежде мы с нашими партнерами и союзниками должны сделать все, чтоб дипломатическим путем прийти к решению и способствовать деэскалации", - заявила Ланг.По ее словам, на это направлены международные контакты главы МИД ФРГ Анналены Бербок и канцлера Олафа Шольца. Она пояснила, что их визиты в Киев и Москву являются "сигналом готовности к диалогу, а также того, что Германия стоит без всяких "но и если" на стороне Украины". "Должно быть также понятно, что цена, которую должен будет заплатить (президент России Владимир – ред.) Путин, если он и далее будет наращивать напряженность, очень высока. По этому вопросу мы едины с нашими западными союзниками, едины в Европе. И я убеждена, Путин знает это", - добавила она.

https://ria.ru/20220214/sanktsii-1772740029.html

https://ria.ru/20220214/potok-1772727802.html

https://ria.ru/20220214/potok-1772679863.html

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в мире, анналена бербок, олаф шольц, россия, мид германии, северный поток — 2, санкции в отношении россии, германия, украина