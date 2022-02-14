https://ria.ru/20220214/potok-1772727802.html

В МИД обвинили Польшу в препятствовании запуску "Северного потока — 2"

В МИД обвинили Польшу в препятствовании запуску "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.02.2022

В МИД обвинили Польшу в препятствовании запуску "Северного потока — 2"

Варшава не прекращает попытки торпедировать проект "Северный поток 2", препятствует его сертификации, заявили в понедельник в МИД РФ в преддверии визита в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:21

2022-02-14T15:21

2022-02-14T15:48

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

северный поток — 2

россия

польша

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Варшава не прекращает попытки торпедировать проект "Северный поток 2", препятствует его сертификации, заявили в понедельник в МИД РФ в преддверии визита в Москву главы МИД Польши, действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау.В дипведомстве напомнили, что в конце декабря 2022 года истекает действие так называемого "ямальского контракта" на поставку российского газа в Польшу. В соответствии с ним польская нефтегазовая компания "ПГНиГ" приобретает не менее 8,7 миллиарда кубометров газа ежегодно на условиях "бери или плати". В ноябре 2019 года "ПГНиГ" проинформировала "Газпром" и ее дочернюю компанию "Газпром экспорт" о своем нежелании продлевать действующий контракт. С 2023 года польские власти намерены заместить российский газ поставками через территорию Дании с норвежского шельфа по строящемуся "Балтийскому трубопроводу" и увеличением объемов импортируемого СПГ из США и Катара."Польша не прекращает попытки торпедировать запуск проекта "Северный поток 2" и подорвать репутацию ПАО "Газпром" как надежного поставщика природного газа в Европу... Польский энергетический концерн "ПГНиГ", в сентябре 2021 года допущенный к участию в процедуре сертификации СП-2, стремится воспрепятстовать выдаче немецким регулятором разрешений, необходимых для ввода газопровода в эксплуатацию", - заявили в МИД РФ.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим и выгоден Европе. Москва призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.

https://ria.ru/20220213/sp2-1772584678.html

https://ria.ru/20220205/potok-1771193899.html

https://ria.ru/20220115/gaz-1767946193.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, северный поток — 2, россия, польша