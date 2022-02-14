"Скажи это Путину в лицо!" Немцы устроили скандал в прямом эфире из-за вопроса о России

"Это глупо!" В Германии устроили перепалку из-за "Северного потока — 2"
Глава СДПГ Клингбейл: глупо говорить Путину об остановке "Северного потока — 2" заранее
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Председатель СДПГ Ларс Клингбейл и телеведущий Маркус Ланц устроили перепалку из-за "Северного потока — 2" в эфире телеканала ZDF.
"Что может быть непонятного в фразе "Все варианты на столе?" — задался вопросом Клингбейл.
Ланц ответил, что "мы не должны сейчас рассказывать друг другу сказки". Тогда глава СДПГ парировал, что было бы глупо говорить об остановке "Северного потока — 2" заранее.
"Где вам не хватает ясности? Я считаю абсолютно глупым говорить Путину, "а что, если...", — пояснил политик.
Клингбейл также призвал к диалогу с Москвой из-за нагнетания истерии на Западе о "российской агрессии".
"Устойчивость и стабильность в Европе возможны лишь при взаимодействии с Россией, а не в борьбе с ней", — заключил политик.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей по Донбассу. Как отметили в Кремле, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Россия неоднократно подчеркивала, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий и выгодный Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через украинскую территорию.