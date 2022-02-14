https://ria.ru/20220214/potentsial-1772745336.html

Сенатор заявил об успешном наращивании потенциала вооруженных сил России

Сенатор заявил об успешном наращивании потенциала вооруженных сил России - РИА Новости, 14.02.2022

Сенатор заявил об успешном наращивании потенциала вооруженных сил России

Россия успешно наращивает потенциал и возможности своих вооружённых сил, в том числе и ядерную составляющую, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:33

2022-02-14T16:33

2022-02-14T16:33

новое оружие россии

россия

ядерное оружие

армия

безопасность

совет федерации рф

гиперзвуковое оружие россии

оружие

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия успешно наращивает потенциал и возможности своих вооружённых сил, в том числе и ядерную составляющую, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Россия весьма успешно наращивает потенциал и возможности своих вооруженных сил, в том числе и ядерную составляющую. К 2024 году доля современного оружия и военной специальной техники составит почти 80 процентов", - сказал он на парламентских слушаниях в Совфеде.Что касается ядерной триады, то там доля современного оружия и военной техники уже в прошлом году достигла почти 90 процентов, отметил сенатор.Говоря о международной системе контроля за вооружениями, Бондарев заявил, что она рушится на глазах."Мы не питаем иллюзий относительно кардинального изменения стратегии геополитического поведения США относительно разрядки мировой напряженности или хотя бы серьёзного прогресса в этом направлении. Сегодня глобальная система контроля за вооружениями находится в глубоком кризисе", - сказал он.При этом глава комитета подчеркнул, что политика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, страна выполняла и выполняет все взятые на себя международные обязательства."Сейчас, когда на повестке дня стоят серьезные вопросы в области экономики, социальной сферы, противодействия угрозе масштабной пандемии коронавируса, как никогда важно уйти от гонки вооружений и сконцентрировать усилия на противодействии новым, не связанным с военной сферой вызовам", - сказал Бондарев.

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

https://ria.ru/20211019/pzrk-1755078239.html

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россия, ядерное оружие, армия, безопасность, совет федерации рф, гиперзвуковое оружие россии, оружие, сша