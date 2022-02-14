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В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений, сообщил Шольц
В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений, сообщил Шольц - РИА Новости, 14.02.2022
В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений, сообщил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин изучает отдельные запросы Украины по поставкам вооружений, сообщит о своем решении по завершении анализа. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:26
2022-02-14T18:26
в мире
владимир зеленский
олаф шольц
германия
украина
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин изучает отдельные запросы Украины по поставкам вооружений, сообщит о своем решении по завершении анализа.Украина в последние недели активно просит у Берлина поставок вооружений, Германия же отказывается поставлять летальное оружие, ссылаясь на то, что правительство по закону не может одобрять поставки летального оружия в кризисные регионы."Вы знаете немецкое законодательство по оружейному экспорту в отношении кризисных регионов, я уже отметил, что мы оказали большую помощь. Хочу повторить: Германия оказывает наибольшую финансовую помощь Украине, и мы продолжим делать это", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским."Что касается отдельных возможностей, то регулярно изучаем (адресованные нам) запросы. Когда мы закончим анализ, то мы сможем что-то сказать по этому поводу", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220214/kadyrov-1772728888.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, владимир зеленский, олаф шольц, германия, украина
18:26 14.02.2022
 
В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений, сообщил Шольц

Канцлер Шольц: в Германии изучат отдельные запросы Украины по поставкам вооружений

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин изучает отдельные запросы Украины по поставкам вооружений, сообщит о своем решении по завершении анализа.
Украина в последние недели активно просит у Берлина поставок вооружений, Германия же отказывается поставлять летальное оружие, ссылаясь на то, что правительство по закону не может одобрять поставки летального оружия в кризисные регионы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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Кадыров обратился к Зеленскому
"Вы знаете немецкое законодательство по оружейному экспорту в отношении кризисных регионов, я уже отметил, что мы оказали большую помощь. Хочу повторить: Германия оказывает наибольшую финансовую помощь Украине, и мы продолжим делать это", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Что касается отдельных возможностей, то регулярно изучаем (адресованные нам) запросы. Когда мы закончим анализ, то мы сможем что-то сказать по этому поводу", - добавил он.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
 
В миреВладимир ЗеленскийОлаф ШольцГерманияУкраина
 
 
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