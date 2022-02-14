В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений, сообщил Шольц
Канцлер Шольц: в Германии изучат отдельные запросы Украины по поставкам вооружений
© REUTERS / Valentyn OgirenkoФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин изучает отдельные запросы Украины по поставкам вооружений, сообщит о своем решении по завершении анализа.
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"Вы знаете немецкое законодательство по оружейному экспорту в отношении кризисных регионов, я уже отметил, что мы оказали большую помощь. Хочу повторить: Германия оказывает наибольшую финансовую помощь Украине, и мы продолжим делать это", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Что касается отдельных возможностей, то регулярно изучаем (адресованные нам) запросы. Когда мы закончим анализ, то мы сможем что-то сказать по этому поводу", - добавил он.
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В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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