https://ria.ru/20220214/postavki-1772773031.html

В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений, сообщил Шольц

В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений, сообщил Шольц - РИА Новости, 14.02.2022

В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений, сообщил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин изучает отдельные запросы Украины по поставкам вооружений, сообщит о своем решении по завершении анализа. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:26

2022-02-14T18:26

2022-02-14T18:26

в мире

владимир зеленский

олаф шольц

германия

украина

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин изучает отдельные запросы Украины по поставкам вооружений, сообщит о своем решении по завершении анализа.Украина в последние недели активно просит у Берлина поставок вооружений, Германия же отказывается поставлять летальное оружие, ссылаясь на то, что правительство по закону не может одобрять поставки летального оружия в кризисные регионы."Вы знаете немецкое законодательство по оружейному экспорту в отношении кризисных регионов, я уже отметил, что мы оказали большую помощь. Хочу повторить: Германия оказывает наибольшую финансовую помощь Украине, и мы продолжим делать это", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским."Что касается отдельных возможностей, то регулярно изучаем (адресованные нам) запросы. Когда мы закончим анализ, то мы сможем что-то сказать по этому поводу", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/kadyrov-1772728888.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, владимир зеленский, олаф шольц, германия, украина