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США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине, сообщили СМИ
США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2022
США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине, сообщили СМИ
Госдепартамент США распорядился уничтожить сетевое оборудование, компьютеры и демонтировать телефонную систему в здании американского посольства в Киеве, пишет... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T22:19
2022-02-14T22:19
2022-02-14T23:56
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Госдепартамент США распорядился уничтожить сетевое оборудование, компьютеры и демонтировать телефонную систему в здании американского посольства в Киеве, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Это должно сделать здание непригодным для приема дипломатической миссии.По данным издания, накануне 56 сотрудников посольства прилетели в Вашингтон и привезли с собой секретные документы.Американские власти решили убрать инфраструктуру связи перед временным переносом посольства США из Киева во Львов, о чем ранее сегодня заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В Вашингтоне призвали американских граждан покинуть Украину.По словам представителя Госдепа Неда Прайса, посольство вернется в Киев, "когда это будет безопасно".Украинский вопросПеренос дипмиссии связан с нагнетанием обстановки вокруг Украины. В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения". Как написали американские СМИ, президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.Москва призывает перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, энтони блинкен, киев, нато, россия, сша, украина
22:19 14.02.2022 (обновлено: 23:56 14.02.2022)
США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине, сообщили СМИ
WSJ: США уничтожат сетевое оборудование, компьютеры и телефоны в посольстве в Киеве