https://ria.ru/20220214/posolstvo-1772807447.html

США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине, сообщили СМИ

США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2022

США уничтожат компьютеры и телефоны в посольстве на Украине, сообщили СМИ

Госдепартамент США распорядился уничтожить сетевое оборудование, компьютеры и демонтировать телефонную систему в здании американского посольства в Киеве, пишет... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T22:19

2022-02-14T22:19

2022-02-14T23:56

в мире

энтони блинкен

киев

нато

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271389_0:274:3012:1968_1920x0_80_0_0_0dfdb959ed273421f6af9fff0a7089ab.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Госдепартамент США распорядился уничтожить сетевое оборудование, компьютеры и демонтировать телефонную систему в здании американского посольства в Киеве, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Это должно сделать здание непригодным для приема дипломатической миссии.По данным издания, накануне 56 сотрудников посольства прилетели в Вашингтон и привезли с собой секретные документы.Американские власти решили убрать инфраструктуру связи перед временным переносом посольства США из Киева во Львов, о чем ранее сегодня заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В Вашингтоне призвали американских граждан покинуть Украину.По словам представителя Госдепа Неда Прайса, посольство вернется в Киев, "когда это будет безопасно".Украинский вопросПеренос дипмиссии связан с нагнетанием обстановки вокруг Украины. В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения". Как написали американские СМИ, президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.Москва призывает перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

киев

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, киев, нато, россия, сша, украина