https://ria.ru/20220214/posolstvo-1772805704.html

США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов - РИА Новости, 14.02.2022

США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T21:55

2022-02-14T21:55

2022-02-14T22:02

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА новости. США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов", - говорится в заявлении госсекретаря США.По его словам, дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.Ранее Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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сша, киев, в мире, нато, россия