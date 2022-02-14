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США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов
США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов - РИА Новости, 14.02.2022
США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов
США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T21:55
2022-02-14T22:02
сша
киев
в мире
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россия
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА новости. США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов", - говорится в заявлении госсекретаря США.По его словам, дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.Ранее Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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сша, киев, в мире, нато, россия
21:55 14.02.2022 (обновлено: 22:02 14.02.2022)
 
США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

США временно перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА новости. США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов", - говорится в заявлении госсекретаря США.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
По его словам, дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.
Ранее Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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