https://ria.ru/20220214/podrostok-1772622676.html

Израильские военные выстрелили в голову палестинскому ребенку

При стрельбе военных на Западном берегу погиб палестинский подросток - РИА Новости, 14.02.2022

Израильские военные выстрелили в голову палестинскому ребенку

Палестинский подросток погиб от тяжелых ранений после столкновений с израильскими военными, которые произошли в районе города Дженин на Западном берегу реки... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T02:43

2022-02-14T02:43

2022-02-14T03:08

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красный полумесяц

палестина

сектор газа

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ГАЗА, 14 фев — РИА Новости. Палестинский подросток погиб от тяжелых ранений после столкновений с израильскими военными, которые произошли в районе города Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает минздрав территории.По данным палестинского Красного Полумесяца, в населенном пункте в столкновениях с израильскими военными пострадали 11 палестинцев.Как писали местные СМИ, между вооруженными палестинцами и израильскими военными шли перестрелки.

https://ria.ru/20220204/palestintsy-1771166962.html

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в мире, красный полумесяц, палестина, сектор газа