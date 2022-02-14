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Израильские военные выстрелили в голову палестинскому ребенку
При стрельбе военных на Западном берегу погиб палестинский подросток - РИА Новости, 14.02.2022
Израильские военные выстрелили в голову палестинскому ребенку
Палестинский подросток погиб от тяжелых ранений после столкновений с израильскими военными, которые произошли в районе города Дженин на Западном берегу реки... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:43
2022-02-14T02:43
2022-02-14T03:08
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ГАЗА, 14 фев — РИА Новости. Палестинский подросток погиб от тяжелых ранений после столкновений с израильскими военными, которые произошли в районе города Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает минздрав территории.По данным палестинского Красного Полумесяца, в населенном пункте в столкновениях с израильскими военными пострадали 11 палестинцев.Как писали местные СМИ, между вооруженными палестинцами и израильскими военными шли перестрелки.
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в мире, красный полумесяц, палестина, сектор газа
02:43 14.02.2022 (обновлено: 03:08 14.02.2022)
При стрельбе военных на Западном берегу погиб палестинский подросток
В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинский подросток