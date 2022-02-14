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Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии - РИА Новости, 14.02.2022
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии
В Сети появился тизер приключенческой комедии "Затерянный город". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:36
2022-02-14T02:36
2022-02-14T02:36
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер приключенческой комедии "Затерянный город". Об этом сообщает Collider. Ролик был подготовлен к Супербоулу, который прошел в это воскресенье.Главная героиня фильма — писательница Лоретта Сейдж (Сандра Буллок). Ее похищает эксцентричный миллиардер (Дэниел Рэдклифф). Он верит, что благодаря Сейдж сможет найти потерянные сокровища. На помощь автору отправляется модель с обложки ее книг. Отчаянного храбреца зовут Алан (Ченнинг Татум). Однако вырвать писательницу из плена богача мечтает не только он. Вскоре у смазливой модели появляется неожиданный соперник — брутальный сын метеоролога (Брэд Питт). Он тоже хочет вызволить Сейдж. Но по ролику непонятно, какие мотивы у этого героя. Фильм основан на рассказе Сета Гордона. Режиссеры ленты — братья Адам и Аарон Ни. Совместно с Ореном Узиелем и Даной Фокс они также работали над сценарием комедии. В российский прокат "Затерянный город" выйдет 7 апреля 2022 года, в американских кинотеатрах лента стартует раньше — 25 марта.
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новости культуры, кино и сериалы, сандра буллок, дэниел рэдклифф, ченнинг татум
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии "Затерянный город"
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
В Сети появился тизер приключенческой комедии "Затерянный город". Об этом сообщает
Collider.
Ролик был подготовлен к Супербоулу, который прошел в это воскресенье.
Главная героиня фильма — писательница Лоретта Сейдж (Сандра Буллок). Ее похищает эксцентричный миллиардер (Дэниел Рэдклифф). Он верит, что благодаря Сейдж сможет найти потерянные сокровища. На помощь автору отправляется модель с обложки ее книг. Отчаянного храбреца зовут Алан (Ченнинг Татум). Однако вырвать писательницу из плена богача мечтает не только он. Вскоре у смазливой модели появляется неожиданный соперник — брутальный сын метеоролога (Брэд Питт). Он тоже хочет вызволить Сейдж. Но по ролику непонятно, какие мотивы у этого героя.
Фильм основан на рассказе Сета Гордона. Режиссеры ленты — братья Адам и Аарон Ни. Совместно с Ореном Узиелем и Даной Фокс они также работали над сценарием комедии.
В российский прокат "Затерянный город" выйдет 7 апреля 2022 года, в американских кинотеатрах лента стартует раньше — 25 марта.