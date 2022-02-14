Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220214/pitt-1772319873.html
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии - РИА Новости, 14.02.2022
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии
В Сети появился тизер приключенческой комедии "Затерянный город". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:36
2022-02-14T02:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
сандра буллок
дэниел рэдклифф
ченнинг татум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772337077_155:0:1046:501_1920x0_80_0_0_d5927e8190305b3c6cf71d1017d062bb.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер приключенческой комедии "Затерянный город". Об этом сообщает Collider. Ролик был подготовлен к Супербоулу, который прошел в это воскресенье.Главная героиня фильма — писательница Лоретта Сейдж (Сандра Буллок). Ее похищает эксцентричный миллиардер (Дэниел Рэдклифф). Он верит, что благодаря Сейдж сможет найти потерянные сокровища. На помощь автору отправляется модель с обложки ее книг. Отчаянного храбреца зовут Алан (Ченнинг Татум). Однако вырвать писательницу из плена богача мечтает не только он. Вскоре у смазливой модели появляется неожиданный соперник — брутальный сын метеоролога (Брэд Питт). Он тоже хочет вызволить Сейдж. Но по ролику непонятно, какие мотивы у этого героя. Фильм основан на рассказе Сета Гордона. Режиссеры ленты — братья Адам и Аарон Ни. Совместно с Ореном Узиелем и Даной Фокс они также работали над сценарием комедии. В российский прокат "Затерянный город" выйдет 7 апреля 2022 года, в американских кинотеатрах лента стартует раньше — 25 марта.
https://ria.ru/20220211/kino-1772078562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772337077_266:0:934:501_1920x0_80_0_0_eafc98f0bbfb7ffe408cf357a215e83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, сандра буллок, дэниел рэдклифф, ченнинг татум
02:36 14.02.2022
 
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии

Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии "Затерянный город"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер приключенческой комедии "Затерянный город". Об этом сообщает Collider.
Ролик был подготовлен к Супербоулу, который прошел в это воскресенье.
Главная героиня фильма — писательница Лоретта Сейдж (Сандра Буллок). Ее похищает эксцентричный миллиардер (Дэниел Рэдклифф). Он верит, что благодаря Сейдж сможет найти потерянные сокровища. На помощь автору отправляется модель с обложки ее книг. Отчаянного храбреца зовут Алан (Ченнинг Татум). Однако вырвать писательницу из плена богача мечтает не только он. Вскоре у смазливой модели появляется неожиданный соперник — брутальный сын метеоролога (Брэд Питт). Он тоже хочет вызволить Сейдж. Но по ролику непонятно, какие мотивы у этого героя.
Фильм основан на рассказе Сета Гордона. Режиссеры ленты — братья Адам и Аарон Ни. Совместно с Ореном Узиелем и Даной Фокс они также работали над сценарием комедии.
В российский прокат "Затерянный город" выйдет 7 апреля 2022 года, в американских кинотеатрах лента стартует раньше — 25 марта.
Кадр из фильма Смерть на Ниле
11 февраля, 08:00Культура
Смерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСандра БуллокДэниел РэдклиффЧеннинг Татум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала