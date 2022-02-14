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В Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды
В Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды - РИА Новости, 14.02.2022
В Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды
В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей от почти трех тысяч вкладчиков, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:09
2022-02-14T11:20
происшествия
криминал
кабардино-балкарская республика (кбр)
ирина волк
мошенничество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей от почти трех тысяч вкладчиков, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились", - сказала Волк.Таким образом, по ее словам, были привлечены "безналичные денежные средства почти 3 тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей".По уголовному делу задержаны 18 человек, еще двое находятся в розыске. Среди задержанных пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы.Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств", соединенные в одно производство.Всем 18 фигурантам предъявлены обвинения, они либо арестованы, либо находятся под домашним арестов, либо под "запретом определенных действий".Об имуществе, купленном на похищенные деньги, МВД РФ сообщает следующее. Двое обвиняемых купили фуру с прицепом стоимостью более 9 миллионов рублей - сейчас она под арестом.Еще один фигурант за 33 миллиона рублей купил у жителя Подмосковья земельный участок и жилой дом, а вскоре перепродал за 38,5 миллиона рублей и получил сверху 7,5 миллиона рублей, якобы потраченные на благоустройство домовладения.МВД РФ полагает, что эти операции представляли собой отмывание преступных доходов, и добилось ареста активов."Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей", - заключила Волк.
https://ria.ru/20211227/prokuratura-1765684125.html
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происшествия, криминал, кабардино-балкарская республика (кбр), ирина волк, мошенничество
11:09 14.02.2022 (обновлено: 11:20 14.02.2022)
 
В Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды

В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую 915 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Денежные купюры и монеты
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей от почти трех тысяч вкладчиков, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились", - сказала Волк.
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Таким образом, по ее словам, были привлечены "безналичные денежные средства почти 3 тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей".
По уголовному делу задержаны 18 человек, еще двое находятся в розыске. Среди задержанных пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств", соединенные в одно производство.
Всем 18 фигурантам предъявлены обвинения, они либо арестованы, либо находятся под домашним арестов, либо под "запретом определенных действий".
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Об имуществе, купленном на похищенные деньги, МВД РФ сообщает следующее. Двое обвиняемых купили фуру с прицепом стоимостью более 9 миллионов рублей - сейчас она под арестом.
Еще один фигурант за 33 миллиона рублей купил у жителя Подмосковья земельный участок и жилой дом, а вскоре перепродал за 38,5 миллиона рублей и получил сверху 7,5 миллиона рублей, якобы потраченные на благоустройство домовладения.
МВД РФ полагает, что эти операции представляли собой отмывание преступных доходов, и добилось ареста активов.
"Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей", - заключила Волк.
 
ПроисшествияКриминалКабардино-Балкарская Республика (КБР)Ирина ВолкМошенничество
 
 
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