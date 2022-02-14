https://ria.ru/20220214/pesnya-1772713740.html

Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко

Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко - РИА Новости, 14.02.2022

Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко

Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил в инстаграме, что записал песню, посвященную своей супруге Анне Нетребко. Композиция под названием "Моя Анна" вышла в день... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:36

2022-02-14T17:36

2022-02-14T17:36

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил в инстаграме, что записал песню, посвященную своей супруге Анне Нетребко. Композиция под названием "Моя Анна" вышла в день святого Валентина. По словам Эйвазова, в этом году он решил "особо отпраздновать" 14 февраля. Одной из первый публикацию Эйвазова прокомментировала Нетребко. "Какая красивая песня родилась! Я счастлива быть музой. Пусть летит в мир и радует нас всех! Люблю", — поделилась впечатлениями оперная певица. Послушать или скачать трек можно на многих цифровых платформах.Звезды оперы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко вместе с 2014 года. Пара познакомилась зимой в Риме на репетиции спектакля и уже летом они объявили о помолвке. В 2015 году состоялась их свадьба.

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новости культуры, музыка, юсиф эйвазов, анна нетребко, рим, день святого валентина, звезды, знаменитости