https://ria.ru/20220214/pesnya-1772713740.html
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко - РИА Новости, 14.02.2022
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко
Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил в инстаграме, что записал песню, посвященную своей супруге Анне Нетребко. Композиция под названием "Моя Анна" вышла в день... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:36
2022-02-14T17:36
2022-02-14T17:36
культура
новости культуры
музыка
юсиф эйвазов
анна нетребко
рим
день святого валентина
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147655/05/1476550518_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_4af1c8742d7dc0e8b67fbce338ba123f.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил в инстаграме, что записал песню, посвященную своей супруге Анне Нетребко. Композиция под названием "Моя Анна" вышла в день святого Валентина. По словам Эйвазова, в этом году он решил "особо отпраздновать" 14 февраля. Одной из первый публикацию Эйвазова прокомментировала Нетребко. "Какая красивая песня родилась! Я счастлива быть музой. Пусть летит в мир и радует нас всех! Люблю", — поделилась впечатлениями оперная певица. Послушать или скачать трек можно на многих цифровых платформах.Звезды оперы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко вместе с 2014 года. Пара познакомилась зимой в Риме на репетиции спектакля и уже летом они объявили о помолвке. В 2015 году состоялась их свадьба.
https://ria.ru/20220213/orbakayte-1772281080.html
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147655/05/1476550518_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_80143296f970e1ba92e9d28eb4ef1e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, юсиф эйвазов, анна нетребко, рим, день святого валентина, звезды, знаменитости
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко