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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220214/pesnya-1772713740.html
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко - РИА Новости, 14.02.2022
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко
Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил в инстаграме, что записал песню, посвященную своей супруге Анне Нетребко. Композиция под названием "Моя Анна" вышла в день... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:36
2022-02-14T17:36
культура
новости культуры
музыка
юсиф эйвазов
анна нетребко
рим
день святого валентина
звезды
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил в инстаграме, что записал песню, посвященную своей супруге Анне Нетребко. Композиция под названием "Моя Анна" вышла в день святого Валентина. По словам Эйвазова, в этом году он решил "особо отпраздновать" 14 февраля. Одной из первый публикацию Эйвазова прокомментировала Нетребко. "Какая красивая песня родилась! Я счастлива быть музой. Пусть летит в мир и радует нас всех! Люблю", — поделилась впечатлениями оперная певица. Послушать или скачать трек можно на многих цифровых платформах.Звезды оперы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко вместе с 2014 года. Пара познакомилась зимой в Риме на репетиции спектакля и уже летом они объявили о помолвке. В 2015 году состоялась их свадьба.
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новости культуры, музыка, юсиф эйвазов, анна нетребко, рим, день святого валентина, звезды, знаменитости
17:36 14.02.2022
 
Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко

Юсиф Эйвазов в день влюбленных посвятил песню Анне Нетребко

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил в инстаграме, что записал песню, посвященную своей супруге Анне Нетребко. Композиция под названием "Моя Анна" вышла в день святого Валентина.
По словам Эйвазова, в этом году он решил "особо отпраздновать" 14 февраля.
"Эту невероятно красивую песню написал безумно талантливый Марк Тишман. Спасибо тебе за нее и твою душу. И спасибо моей Анне за любовь, за все прекрасное, за Бублика", — написал оперный певец.
Одной из первый публикацию Эйвазова прокомментировала Нетребко. "Какая красивая песня родилась! Я счастлива быть музой. Пусть летит в мир и радует нас всех! Люблю", — поделилась впечатлениями оперная певица.
Послушать или скачать трек можно на многих цифровых платформах.
Звезды оперы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко вместе с 2014 года. Пара познакомилась зимой в Риме на репетиции спектакля и уже летом они объявили о помолвке. В 2015 году состоялась их свадьба.
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КультураНовости культурыМузыкаЮсиф ЭйвазовАнна НетребкоРимДень святого ВалентиназвездыЗнаменитости
 
 
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