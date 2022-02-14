https://ria.ru/20220214/peskov-1772699195.html
Песков заявил о доработке проекта Основ о сохранении духовных ценностей
Песков заявил о доработке проекта Основ о сохранении духовных ценностей - РИА Новости, 14.02.2022
Песков заявил о доработке проекта Основ о сохранении духовных ценностей
Проект Основ госполитики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей вызвал критику многих деятелей культуры, он будет дорабатываться, заявил... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:18
2022-02-14T13:18
2022-02-14T14:01
дмитрий песков
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
культура
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Проект Основ госполитики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей вызвал критику многих деятелей культуры, он будет дорабатываться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что общественное обсуждение проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" приостановлено."Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, если можно это назвать отраслью, но многие деятели культуры выступили с очень серьезной обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что работа будет продолжена над документом", - заявил Песков.Он также сообщил, что ориентировочно в середине марта состоится заседание президентского совета по культуре."Деятели искусства, которые участвуют в этом совете, конечно же, если они это пожелают, если посчитают целесообразным, смогут высказать свои опасения, свои идеи и конструктивные предложения на этом мероприятии непосредственно в общении с главой государства", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220214/minkultury-1772640135.html
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дмитрий песков, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество
13:18 14.02.2022 (обновлено: 14:01 14.02.2022)
Песков заявил о доработке проекта Основ о сохранении духовных ценностей
Пресс-секретарь Песков: проект Основ по сохранению духовных ценностей будет дорабатываться