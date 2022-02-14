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Лавров проинформировал генсека ООН о переговорах с НАТО по гарантиям
Лавров проинформировал генсека ООН о переговорах с НАТО по гарантиям - РИА Новости, 14.02.2022
Лавров проинформировал генсека ООН о переговорах с НАТО по гарантиям
Глава МИД РФ Сергей Лавров в формате видеоконференции проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T22:12
2022-02-14T22:12
2022-02-14T22:12
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в формате видеоконференции проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности."Лавров подробно проинформировал Генсекретаря ООН о ведущихся переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Сергей Лавров также проинформировал Антониу Гутерреша о проблемах, которые испытывает постпредство России при организации из-за действий США."Лавров привлек особое внимание к проблемам, которые испытывает постпредство России при ООН из-за невыполнения Соединенными Штатами своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях всемирной Организации в том, что касается возвращения заблокированных американцами официальных помещений постпредства, а также выдачи виз его сотрудникам и членам российских делегаций, участвующим в работе Генассамблеи и ее главных комитетов", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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в мире, россия, нато, обсе, оон, сергей лавров, антониу гутерреш, сша
Лавров проинформировал генсека ООН о переговорах с НАТО по гарантиям
МИД: Лавров проинформировал генсека ООН Гутерреша о переговорах с НАТО по безопасности