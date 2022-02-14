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Зеленский назвал решение посольств переехать на Западную Украину ошибкой

Зеленский назвал решение посольств переехать на Западную Украину ошибкой - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский назвал решение посольств переехать на Западную Украину ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой решение некоторых посольств переехать из Киева на Западную Украину. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:28

2022-02-14T17:28

2022-02-14T17:43

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой решение некоторых посольств переехать из Киева на Западную Украину.Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей."Большая ошибка, что некоторые посольства, это их решение, переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах (езды – ред.)", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.Трансляцию вел Офис президента Украины в Facebook. Зеленский отметил, что такое решение "выглядит странно".Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/zony-1772756273.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772761022.html

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в мире, олаф шольц, владимир зеленский, украина, киев, германия