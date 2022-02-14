Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/pereezd-1772758721.html
Зеленский назвал решение посольств переехать на Западную Украину ошибкой
Зеленский назвал решение посольств переехать на Западную Украину ошибкой - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский назвал решение посольств переехать на Западную Украину ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой решение некоторых посольств переехать из Киева на Западную Украину. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:28
2022-02-14T17:43
в мире
олаф шольц
владимир зеленский
украина
киев
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771723202_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_c703407579881721e8f8dc049fc101c6.jpg
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой решение некоторых посольств переехать из Киева на Западную Украину.Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей."Большая ошибка, что некоторые посольства, это их решение, переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах (езды – ред.)", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.Трансляцию вел Офис президента Украины в Facebook. Зеленский отметил, что такое решение "выглядит странно".Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/zony-1772756273.html
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772761022.html
украина
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771723202_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6145f98024e131a3be993af1f7e1eaa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, владимир зеленский, украина, киев, германия
17:28 14.02.2022 (обновлено: 17:43 14.02.2022)
 
Зеленский назвал решение посольств переехать на Западную Украину ошибкой

Зеленский назвал решение некоторых посольств переехать на Западную Украину ошибкой

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой решение некоторых посольств переехать из Киева на Западную Украину.
Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
17:19
В Раде призвали НАТО повторить прецедент 1991 года
"Большая ошибка, что некоторые посольства, это их решение, переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах (езды – ред.)", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.
Трансляцию вел Офис президента Украины в Facebook. Зеленский отметил, что такое решение "выглядит странно".
Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
17:34
Зеленский заявил, что олигархи "вынесли себе приговор", выехав с Украины
 
В миреОлаф ШольцВладимир ЗеленскийУкраинаКиевГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала