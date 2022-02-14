https://ria.ru/20220214/pentagon-1772804025.html

Пентагон отреагировал на заявления Лаврова по Украине

Пентагон отреагировал на заявления Лаврова по Украине - РИА Новости, 14.02.2022

Пентагон отреагировал на заявления Лаврова по Украине

США приветствуют заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и тоже считают, что для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины остается "время и... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T21:42

2022-02-14T21:42

2022-02-14T21:42

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. США приветствуют заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и тоже считают, что для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины остается "время и пространство", заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.В интервью CNN он прокомментировал слова Лаврова, который на встрече с президентом РФ выразил уверенность в сохранении шансов на договорное решение проблем безопасности и высказался за то, чтобы "продолжать и наращивать" дипломатические усилия."Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым, который верит, что все еще есть время и пространство для дипломатии. Мы с этим согласны", - сказал Кирби.В то же время он утверждает, что развитие ситуации на местах диссонирует с заявлением российского министра."Мы хотели бы, чтобы ситуация развивалась по такому пути. Это заслуживает одобрения. С другой стороны, однако, даже когда он говорит, что для дипломатии есть место и время, российские военные продолжали в минувшие выходные наращивать силы на границе с Украиной", - сказал Кирби.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, нато, россия, киев, москва, сергей лавров, украина