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Отец с инвалидностью борется за права на дочь
Отец с инвалидностью борется за права на дочь - РИА Новости, 14.02.2022
Отец с инвалидностью борется за права на дочь
Владимир Фальков - инвалид. Из-за этого его могут лишить дочери. Девочке было всего 4 месяца, когда ее мама умерла. Родственники жены не смогли смириться с тем, что ребенка будет воспитывать отец с особенностями. Суд ограничил Владимира в правах. Уже пять лет он борется за то, чтобы быть полноправным родителем.
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Отец с инвалидностью борется за права на дочь
Владимир Фальков - инвалид. Из-за этого его могут лишить дочери. Девочке было всего 4 месяца, когда ее мама умерла. Родственники жены не смогли смириться с тем, что ребенка будет воспитывать отец с особенностями. Суд ограничил Владимира в правах. Уже пять лет он борется за то, чтобы быть полноправным родителем.
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Отец с инвалидностью борется за права на дочь
Владимир Фальков - инвалид. Из-за этого его могут лишить дочери. Девочке было всего 4 месяца, когда ее мама умерла. Родственники жены не смогли смириться с тем, что ребенка будет воспитывать отец с особенностями. Суд ограничил Владимира в правах. Уже пять лет он борется за то, чтобы быть полноправным родителем.
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22:22 14.02.2022 (обновлено: 22:31 14.02.2022)
 

Отец с инвалидностью борется за права на дочь

Читать ria.ru в
Владимир Фальков - инвалид. Из-за этого его могут лишить дочери. Девочке было всего 4 месяца, когда ее мама умерла. Родственники жены не смогли смириться с тем, что ребенка будет воспитывать отец с особенностями. Суд ограничил Владимира в правах. Уже пять лет он борется за то, чтобы быть полноправным родителем.
 
 
 
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