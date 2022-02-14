Отец с инвалидностью борется за права на дочь

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Владимир Фальков - инвалид. Из-за этого его могут лишить дочери. Девочке было всего 4 месяца, когда ее мама умерла. Родственники жены не смогли смириться с тем, что ребенка будет воспитывать отец с особенностями. Суд ограничил Владимира в правах. Уже пять лет он борется за то, чтобы быть полноправным родителем.