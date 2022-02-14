https://ria.ru/20220214/obse-1772772246.html

Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины

Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины

Нидерланды решили отозвать пятерых своих наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, трое остаются в Киеве, подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:22

2022-02-14T18:22

2022-02-14T18:22

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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды решили отозвать пятерых своих наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, трое остаются в Киеве, подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД королевства Тесса ван Стаден.Ранее голландские СМИ сообщили, что Нидерланды решили вывезти пятерых своих сотрудников ОБСЕ с востока Украины."Нидерланды действительно приняли решение отозвать пятерых сотрудников ОБСЕ с Украины. В Киеве остаются три сотрудника ОБСЕ", - сообщила агентству представитель голландского МИД.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/obse-1772718609.html

https://ria.ru/20220213/missiya-1772600230.html

https://ria.ru/20220213/obse-1772575969.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, нидерланды, мид нидерландов, украина, смм обсе, обсе