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https://ria.ru/20220214/obse-1772772246.html
Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины
Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины - РИА Новости, 14.02.2022
Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины
Нидерланды решили отозвать пятерых своих наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, трое остаются в Киеве, подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:22
2022-02-14T18:22
в мире
ситуация в днр и лнр
нидерланды
мид нидерландов
украина
смм обсе
обсе
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды решили отозвать пятерых своих наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, трое остаются в Киеве, подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД королевства Тесса ван Стаден.Ранее голландские СМИ сообщили, что Нидерланды решили вывезти пятерых своих сотрудников ОБСЕ с востока Украины."Нидерланды действительно приняли решение отозвать пятерых сотрудников ОБСЕ с Украины. В Киеве остаются три сотрудника ОБСЕ", - сообщила агентству представитель голландского МИД.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/obse-1772718609.html
https://ria.ru/20220213/missiya-1772600230.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, нидерланды, мид нидерландов, украина, смм обсе, обсе
18:22 14.02.2022
 
Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины

МИД Нидерландов подтвердил отзыв пяти из восьми наблюдателей ОБСЕ с Украины

© Фото : public domainМинистерство иностранных дел Нидерландов
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : public domain
Министерство иностранных дел Нидерландов
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды решили отозвать пятерых своих наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, трое остаются в Киеве, подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД королевства Тесса ван Стаден.
Ранее голландские СМИ сообщили, что Нидерланды решили вывезти пятерых своих сотрудников ОБСЕ с востока Украины.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 14:38
В ДНР отреагировали на отзыв США и Британией сотрудников из миссии ОБСЕ
"Нидерланды действительно приняли решение отозвать пятерых сотрудников ОБСЕ с Украины. В Киеве остаются три сотрудника ОБСЕ", - сообщила агентству представитель голландского МИД.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.
Сотрудник ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 19:20
СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине, заявила генсек организации
Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Разгрузка багажа у штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 15:07
Появилось видео отъезда автомобилей ОБСЕ из Донецка
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРНидерландыМИД НидерландовУкраинаСММ ОБСЕОБСЕ
 
 
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