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В ДНР отреагировали на отзыв США и Британией сотрудников из миссии ОБСЕ

В ДНР отреагировали на отзыв США и Британией сотрудников из миссии ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2022

В ДНР отреагировали на отзыв США и Британией сотрудников из миссии ОБСЕ

Отзыв США и Великобританией своих сотрудников из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) создает поле для манипуляции информацией, заявила... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:38

2022-02-14T14:38

2022-02-14T14:38

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отзыв США и Великобританией своих сотрудников из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) создает поле для манипуляции информацией, заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики и полпред ДНР на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова.Ранее в СММ ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверили, что миссия продолжит мониторинговую активность в стране."Очаг напряжения - это и есть те самые государства, которые своим мониторам дали инструкцию выехать - США и Великобритания. Эти страны получают сейчас, что бы ни происходило дальше, как бы ни развивалась ситуация, такие обстоятельства, когда они могут апеллировать к тому, что они не владеют какой-то информацией или информация недостоверна", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, это "поле для манипуляции информацией".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства заявила, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников СММ ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

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