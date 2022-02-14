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Россия не примет участие в специальном заседании ОБСЕ
Россия не примет участие в специальном заседании ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2022
Россия не примет участие в специальном заседании ОБСЕ
Россия не будет участвовать в заседании ОБСЕ, запрошенном балтийскими странами, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:18
2022-02-14T14:28
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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не будет участвовать в заседании ОБСЕ, запрошенном балтийскими странами, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Председательствующая в ОБСЕ Польша в воскресенье сообщила, что балтийские государства обратились к ней с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с "необычной военной активностью". Как сообщили РИА Новости в польском председательстве, заседание пройдёт в понедельник, начало запланировано на 17.00 мск.При этом там не ответили, примет ли Белоруссия участие во встрече, переадресовав вопрос к делегации Минска. Представительство Белоруссии при ОБСЕ пока оставило без ответа соответствующий запрос РИА Новости.
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обсе, в мире
14:18 14.02.2022 (обновлено: 14:28 14.02.2022)
 
Россия не примет участие в специальном заседании ОБСЕ

Россия не примет участие в запрошенном балтийскими странами заседании ОБСЕ

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не будет участвовать в заседании ОБСЕ, запрошенном балтийскими странами, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мы сегодня в этой встрече не участвуем", - сообщил Гаврилов РИА Новости.

Председательствующая в ОБСЕ Польша в воскресенье сообщила, что балтийские государства обратились к ней с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с "необычной военной активностью". Как сообщили РИА Новости в польском председательстве, заседание пройдёт в понедельник, начало запланировано на 17.00 мск.
При этом там не ответили, примет ли Белоруссия участие во встрече, переадресовав вопрос к делегации Минска. Представительство Белоруссии при ОБСЕ пока оставило без ответа соответствующий запрос РИА Новости.
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