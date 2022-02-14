https://ria.ru/20220214/obse-1772708762.html

Австрия не планирует отзывать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине

Австрия не планирует отзывать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 14.02.2022

Австрия не планирует отзывать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине

Австрия не планирует отзывать своих наблюдателей из Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ), сообщили в понедельник РИА Новости в австрийском... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:50

2022-02-14T13:50

2022-02-14T13:52

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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Австрия не планирует отзывать своих наблюдателей из Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ), сообщили в понедельник РИА Новости в австрийском министерстве иностранных дел.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) в воскресенье подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что продолжит мониторинговую активность в стране."Так же, как и персонал австрийского посольства в Киеве будет удерживать позицию, Австрия продолжит поддерживать кадрами СММ. Только благодаря активному участию СММ сможет сохранить полную работоспособность. ОБСЕ может в этом рассчитывать на поддержку Австрии", - сказали в МИД.Четверо из 12 австрийских наблюдателей СММ находятся в районах Донецка и Луганска. "Решение об их дальнейшей работе и ее месте будет принимать ОБСЕ", - подчеркнули в министерстве.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/nablyudateli-1772623281.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/obse-1772604032.html

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в мире, смм обсе, обсе, нато, сша, мария захарова, сергей лавров, владислав бердичевский