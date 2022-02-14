https://ria.ru/20220214/nokia-1772698812.html

Nokia показала новый бюджетный смартфон

Nokia показала новый бюджетный смартфон - РИА Новости, 14.02.2022

Nokia показала новый бюджетный смартфон

Компания HMD представила смартфон Nokia G21, который пришел на смену популярной модели G20. О новинке сообщает GSMArena. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:17

2022-02-14T13:17

2022-02-14T13:17

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Компания HMD представила смартфон Nokia G21, который пришел на смену популярной модели G20. О новинке сообщает GSMArena.Серьезным обновлением по сравнению с предшественником стал экран с высокой герцовкой — это 6,5-дюймовая матрица с 90 Гц. Странно выглядит разрешение HD+, ведь прямые конкуренты уже используют дисплеи высокого разрешения. Сохранился и архаичная "капля", в которой скрывается фронтальная камера на 8 Мп.Nokia G21 получил бюджетный процессор Nokia G21 — этот 12-нм чип имеет два ядра Cortex-A75 и шесть ядер A55. Телефон будет доступен с 4/6 ГБ оперативной памяти и накопителем 64/128 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Последняя может быть установлена одновременно с двумя SIM. "Из коробки" G21 работает с Android 11, но в Nokia обещают скоро обновление до 12-й версии операционной системы.Смартфон получил три камеры — основная 50 Мп и две по 2 Мп (макро и боке). В смартфоне нашлось место для аудиоджека, а вот поддержка бесконтактных платежей зависит от региона, в России она будет. Аккумулятор емкостью 5050 мАч можно заряжать с помощью комплектной зарядки на 10 Вт, но смартфон поддерживает ЗУ мощностью до 18 Вт.Смартфон Nokia G21 будет доступен в России в двух цветах (синий и серый) от 13 990 рублей за базовую версию.

https://ria.ru/20211122/realme-1760140787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google android, nokia (смартфон)