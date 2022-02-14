https://ria.ru/20220214/nlaw-1772661269.html

Британские инструкторы отрабатывают с ВСУ стрельбу из NLAW, заявили в ЛНР

Британские инструкторы отрабатывают с ВСУ стрельбу из NLAW, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.02.2022

Британские инструкторы отрабатывают с ВСУ стрельбу из NLAW, заявили в ЛНР

Британские военные специалисты обучают солдат украинской армии в Донбассе пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW, заявил официальный... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:07

2022-02-14T11:07

2022-02-14T12:26

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ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Британские военные специалисты обучают солдат украинской армии в Донбассе пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Вблизи населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева у линии соприкосновения. — Прим. ред.) британские инструкторы проводят с личным составом 79-й десантно-штурмовой бригады занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW, которые Великобритания поставила на Украину в конце января этого года", — заявил он.Филипоненко добавил, что на полигоне возле Краматорска бойцы 81-й аэромобильной бригады ВСУ отрабатывают ведение боя в городских условиях в ночное время.Также в Луганске добавили, что украинские силовики провели рекогносцировку для размещения подразделений 92-й отдельной механизированной бригады, которые вскоре прибудут из Харьковской области.Помимо этого, бойцы Народной милиции обнаружили двенадцать БМП из состава 17-й танковой бригады ВСУ возле населенного пункта Новотошковское.По данным, которые озвучил Филипоненко, командование украинской армии на базе 1129-го зенитно-ракетного полка формирует подразделение ПВО, которое вооружат ПЗРК "Стингер". Обучать расчеты будут военные инструкторы из Канады.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220214/nato-1772645878.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772626835.html

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в мире, ситуация в днр и лнр