11:07 14.02.2022 (обновлено: 12:26 14.02.2022)
Британские инструкторы отрабатывают с ВСУ стрельбу из NLAW, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: британские инструкторы отрабатывают с ВСУ стрельбу из ПТРК NLAW
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Британские военные специалисты обучают солдат украинской армии в Донбассе пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Вблизи населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева у линии соприкосновения. — Прим. ред.) британские инструкторы проводят с личным составом 79-й десантно-штурмовой бригады занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW, которые Великобритания поставила на Украину в конце января этого года", — заявил он.
"Вблизи населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева у линии соприкосновения. — Прим. ред.) британские инструкторы проводят с личным составом 79-й десантно-штурмовой бригады занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW, которые Великобритания поставила на Украину в конце января этого года", — заявил он.
Филипоненко добавил, что на полигоне возле Краматорска бойцы 81-й аэромобильной бригады ВСУ отрабатывают ведение боя в городских условиях в ночное время.
Также в Луганске добавили, что украинские силовики провели рекогносцировку для размещения подразделений 92-й отдельной механизированной бригады, которые вскоре прибудут из Харьковской области.
Помимо этого, бойцы Народной милиции обнаружили двенадцать БМП из состава 17-й танковой бригады ВСУ возле населенного пункта Новотошковское.
По данным, которые озвучил Филипоненко, командование украинской армии на базе 1129-го зенитно-ракетного полка формирует подразделение ПВО, которое вооружат ПЗРК "Стингер". Обучать расчеты будут военные инструкторы из Канады.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.