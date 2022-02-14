https://ria.ru/20220214/nike-1772658183.html
Москвич пожаловался в СК на отсутствие белых людей в рекламе Nike
Москвич пожаловался в СК на отсутствие белых людей в рекламе Nike - РИА Новости, 14.02.2022
Москвич пожаловался в СК на отсутствие белых людей в рекламе Nike
Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить американскую компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Об этом РИА Новости рассказал... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:58
2022-02-14T10:58
2022-02-14T13:31
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
nike, inc.
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить американскую компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Об этом РИА Новости рассказал сам заявитель Евгений Смирнов.В заявлении, поданном на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина, которое есть в распоряжении агентства, мужчина указывает, что на сайте Nike почти все представленные модели негроидной и монголоидной расы. Однако, по мнению Смирнова, абсолютное большинство граждан России — европеоиды.Мужчина, по собственным словам, попытался решить данный вопрос со службой поддержки клиентов компании, в том числе предложив "бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса", однако получил отказ. Ему также не пояснили, по каким принципам отбираются модели для российского сайта.По мнению заявителя, такая политика компании является "навязыванием западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской в частности"."Нежелание устранить расовый дисбаланс и прислушаться к мнению представителя расы, которая составляет большинство населения страны, является прямым фактом дискриминации и неуважения к населению страны", — сказал Смирнов.Как уточнил собеседник, в СК его заявление на предмет статьи 136 УК "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина" приняли в четверг, 10 февраля. Соответствующая отметка есть на документе, копия которого имеется у агентства.РИА Новости послало запрос европейской пресс-службе Nike, которая занимается связями с общественностью в том числе в России, однако по истечении более чем двух суток ответ еще не поступил.Комментариями Следственного комитета агентство на данный момент также не располагает.
https://ria.ru/20211023/whiteracists-1755857619.html
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РИА Новости
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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), nike, inc.
10:58 14.02.2022 (обновлено: 13:31 14.02.2022)
Москвич пожаловался в СК на отсутствие белых людей в рекламе Nike
Москвич Смирнов счел расовой дискриминацией отсутствие белых людей в рекламе Nike в России
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить американскую компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Об этом РИА Новости рассказал сам заявитель Евгений Смирнов.
В заявлении, поданном на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина
, которое есть в распоряжении агентства, мужчина указывает, что на сайте Nike почти все представленные модели негроидной и монголоидной расы. Однако, по мнению Смирнова, абсолютное большинство граждан России
— европеоиды.
Мужчина, по собственным словам, попытался решить данный вопрос со службой поддержки клиентов компании, в том числе предложив "бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса", однако получил отказ. Ему также не пояснили, по каким принципам отбираются модели для российского сайта.
По мнению заявителя, такая политика компании является "навязыванием западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской в частности".
"Нежелание устранить расовый дисбаланс и прислушаться к мнению представителя расы, которая составляет большинство населения страны, является прямым фактом дискриминации и неуважения к населению страны", — сказал Смирнов.
Как уточнил собеседник, в СК
его заявление на предмет статьи 136 УК "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина" приняли в четверг, 10 февраля. Соответствующая отметка есть на документе, копия которого имеется у агентства.
РИА Новости послало запрос европейской пресс-службе Nike, которая занимается связями с общественностью в том числе в России, однако по истечении более чем двух суток ответ еще не поступил.
Комментариями Следственного комитета агентство на данный момент также не располагает.