https://ria.ru/20220214/nike-1772658183.html

Москвич пожаловался в СК на отсутствие белых людей в рекламе Nike

Москвич пожаловался в СК на отсутствие белых людей в рекламе Nike - РИА Новости, 14.02.2022

Москвич пожаловался в СК на отсутствие белых людей в рекламе Nike

Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить американскую компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Об этом РИА Новости рассказал... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:58

2022-02-14T10:58

2022-02-14T13:31

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

nike, inc.

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить американскую компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Об этом РИА Новости рассказал сам заявитель Евгений Смирнов.В заявлении, поданном на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина, которое есть в распоряжении агентства, мужчина указывает, что на сайте Nike почти все представленные модели негроидной и монголоидной расы. Однако, по мнению Смирнова, абсолютное большинство граждан России — европеоиды.Мужчина, по собственным словам, попытался решить данный вопрос со службой поддержки клиентов компании, в том числе предложив "бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса", однако получил отказ. Ему также не пояснили, по каким принципам отбираются модели для российского сайта.По мнению заявителя, такая политика компании является "навязыванием западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской в частности"."Нежелание устранить расовый дисбаланс и прислушаться к мнению представителя расы, которая составляет большинство населения страны, является прямым фактом дискриминации и неуважения к населению страны", — сказал Смирнов.Как уточнил собеседник, в СК его заявление на предмет статьи 136 УК "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина" приняли в четверг, 10 февраля. Соответствующая отметка есть на документе, копия которого имеется у агентства.РИА Новости послало запрос европейской пресс-службе Nike, которая занимается связями с общественностью в том числе в России, однако по истечении более чем двух суток ответ еще не поступил.Комментариями Следственного комитета агентство на данный момент также не располагает.

https://ria.ru/20211023/whiteracists-1755857619.html

https://ria.ru/20210310/rasizm-1600484480.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), nike, inc.