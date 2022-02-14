https://ria.ru/20220214/neprikosnovennost-1772807592.html

В СФ предложили закрепить неприкосновенность граждан, жалующихся омбудсмену

В СФ предложили закрепить неприкосновенность граждан, жалующихся омбудсмену - РИА Новости, 14.02.2022

В СФ предложили закрепить неприкосновенность граждан, жалующихся омбудсмену

Рабочая группа Совета Федерации разработала поправки в действующий конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека в РФ", которые предусматривают... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T22:23

2022-02-14T22:23

2022-02-14T22:23

общество

совет федерации рф

права человека

екатерина алтабаева

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации разработала поправки в действующий конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека в РФ", которые предусматривают законодательное закрепление неприкосновенности граждан, обращающихся к уполномоченному по правам человека с жалобой, сообщила сенатор Екатерина Алтабаева."Мы считаем, что необходимо закрепить в законе требования о неприкосновенности гражданина, обратившегося с жалобой к уполномоченному", - сказала она на парламентских слушаниях в понедельник.Алтабаева отметила, что подготовленные рабочей группой изменения в закон об омбудсмене затрагивают целый ряд статей."В результате дискуссий и кропотливой работы всех участников рабочей группы мы пришли к общему мнению, что целый ряд статей закона должен быть уточнён, расширен и дополнен. Мы считаем, что необходимо конкретизировать положения закона об участии уполномоченного в защите прав и интересов российских граждан, находящихся на территории иностранных государств", - заявила сенатор.Помимо этого, подготовленные поправки разрешают обращаться к уполномоченному по правам человека не только лично, как это предусмотрено сейчас, но и по телефону или онлайн. "Практика последних двух лет показала необходимость законодательного закрепления порядка приема жалоб граждан в форме электронного документа, также нужно закрепить возможность для граждан обращаться к уполномоченному посредством видео-конференц-связи, (по - ред.) телефону, другим каналам связи", - сообщила парламентарий.По словам Алтабаевой, также поправки расширяют круг лиц, чьи действия россияне могут обжаловать при обращении к омбудсмену. "Необходимо предоставить уполномоченному возможность рассматривать жалобы граждан на действие и бездействие организаций и учреждений с публично значимыми функциями", - подчеркнула она.Сейчас к омбудсмену можно обратиться с жалобой на органы власти.

https://ria.ru/20220203/spetsialisty-1770948455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, совет федерации рф, права человека, екатерина алтабаева