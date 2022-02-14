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Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года
Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года - РИА Новости, 14.02.2022
Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года
Цена на нефть Brent поднялась выше 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014-го, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T04:13
2022-02-14T04:13
2022-02-14T08:58
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Цена на нефть Brent поднялась выше 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014-го, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 04:06 мск, стоимость апрельских фьючерсов на черное золото этой марки росла примерно на 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — более чем на 1,8 процента, до 94,82 доллара за баррель.Разные факторыРанее ситуацию с нефтью на мировом рынке оценил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. По его мнению, уровень в 90 долларов за баррель — это уже докризисные показатели.Он подчеркнул, что такая ситуация не может не радовать производителей, но для стабильных инвестиций в развитие проектов все же важнее устойчивость рынка черного золота."Нам нужна долгосрочная стабильность и низкая волатильность. Когда мы понимаем, что цены в какой-то момент становятся слишком высокие, за этим периодом может последовать период резкого снижения цен, а это будет влиять на инвестиционные решения", — заключил Дюков.
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экономика, цены на нефть, brent, в мире, москва
04:13 14.02.2022 (обновлено: 08:58 14.02.2022)
Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года
Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Цена на нефть Brent поднялась выше 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014-го, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 04:06 мск, стоимость апрельских фьючерсов на черное золото этой марки росла примерно на 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — более чем на 1,8 процента, до 94,82 доллара за баррель.
Разные факторы
Ранее ситуацию с нефтью на мировом рынке оценил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. По его мнению, уровень в 90 долларов за баррель — это уже докризисные показатели.
"Влияют разные факторы: рыночные, политические", — пояснил Дюков.
Он подчеркнул, что такая ситуация не может не радовать производителей, но для стабильных инвестиций в развитие проектов все же важнее устойчивость рынка черного золота.
"Нам нужна долгосрочная стабильность и низкая волатильность. Когда мы понимаем, что цены в какой-то момент становятся слишком высокие, за этим периодом может последовать период резкого снижения цен, а это будет влиять на инвестиционные решения", — заключил Дюков.