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https://ria.ru/20220214/navalnyy-1772728344.html
Суд отклонил апелляцию Навального по иску Дерипаски
Суд отклонил апелляцию Навального по иску Дерипаски - РИА Новости, 14.02.2022
Суд отклонил апелляцию Навального по иску Дерипаски
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, удовлетворившей иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:24
2022-02-14T15:24
происшествия
россия
алексей навальный
олег дерипаска
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, удовлетворившей иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к Алексею Навальному и обязавшей блогера удалить из YouTube посвященные истцу ролики.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу Навального на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Первая инстанция обязала ответчика опровергнуть содержащуюся в роликах информацию о том, что компании Дерипаски постоянно получают государственную поддержку на нерыночной основе, путем публикации резолютивной части решения суда в газете "Коммерсант" непрерывно в течение месяца. Начать публикации ответчик должен в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.Кроме того, суд обязал Навального удалить оба ролика в течение одного дня с момента вступления решения в силу. Суд также удовлетворил требование Дерипаски о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля и о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения решения в размере 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения.Адвокат Алексей Мельников, представлявший Дерипаску в суде, ранее сообщил РИА Новости, что утверждения ответчика не имеют "ничего общего со свободой слова", "это злонамеренные нападки на крупного российского бизнесмена", распространенная ответчиком информация "не имеет под собой фактического основания".Навальный отбывает в колонии наказание по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" – в феврале 2021 года суд заменил ему условный срок реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20220201/navalnyy-1770455538.html
https://ria.ru/20211217/navalnyy-1764305329.html
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происшествия, россия, алексей навальный, олег дерипаска
15:24 14.02.2022
 
Суд отклонил апелляцию Навального по иску Дерипаски

Суд отклонил апелляцию Навального по иску Дерипаски о защите деловой репутации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале суда
Алексей Навальный в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, удовлетворившей иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к Алексею Навальному и обязавшей блогера удалить из YouTube посвященные истцу ролики.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу Навального на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
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Первая инстанция обязала ответчика опровергнуть содержащуюся в роликах информацию о том, что компании Дерипаски постоянно получают государственную поддержку на нерыночной основе, путем публикации резолютивной части решения суда в газете "Коммерсант" непрерывно в течение месяца. Начать публикации ответчик должен в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.
Кроме того, суд обязал Навального удалить оба ролика в течение одного дня с момента вступления решения в силу. Суд также удовлетворил требование Дерипаски о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля и о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения решения в размере 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения.
Адвокат Алексей Мельников, представлявший Дерипаску в суде, ранее сообщил РИА Новости, что утверждения ответчика не имеют "ничего общего со свободой слова", "это злонамеренные нападки на крупного российского бизнесмена", распространенная ответчиком информация "не имеет под собой фактического основания".
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Навальный отбывает в колонии наказание по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" – в феврале 2021 года суд заменил ему условный срок реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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