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Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала ролики о Дерипаске
Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала ролики о Дерипаске - РИА Новости, 11.11.2021
Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала ролики о Дерипаске
Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить из своего YouTube-канала два ролика о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T21:22
2021-11-11T21:22
происшествия
франция
москва
олег дерипаска
следственный комитет россии (ск рф)
youtube
ив роше
бруно лепру
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить из своего YouTube-канала два ролика о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Алексей Мельников.Основанием подачи иска стали несколько роликов на YouTube, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе."Суд удовлетворил наши требования - обязал Навального опровергнуть информацию, распространенную в его роликах. Также суд обязал удалить эти ролики", - сказал агентству адвокат.По его словам, на заседании суда стало известно, что YouTube-канал Навального заблокирован, поэтому адвокат попросил разместить опровержение не в нем, а в газете "Коммерсант". "Это деловое издание, мой доверитель является предпринимателем. Его охват соответствует сложившейся ситуации", - отметил Мельников, добавив, что суд это требование удовлетворил.Дерипаска просил денежную компенсацию в 1 рубль, суд согласился с этим требованием, добавил адвокат. "Если Навальный после вступления решения суда в законную силу (после рассмотрения апелляционной жалобы или через месяц после решения суда, если жалоба не будет подана) не выполнит его, суд назначит штраф в размере 50 тысяч рублей в день за каждый день просрочки", - указал Мельников.Навальный сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Мосгорсуд утвердил это решение. Дело "Ив Роше" было возбуждено по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757353404.html
https://ria.ru/20211102/sud-1757414229.html
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происшествия, франция, москва, олег дерипаска, следственный комитет россии (ск рф), youtube, ив роше, бруно лепру, алексей мельников, россия
21:22 11.11.2021
 
Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала ролики о Дерипаске

Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала два ролика о бизнесмене Дерипаске

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить из своего YouTube-канала два ролика о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Алексей Мельников.
Основанием подачи иска стали несколько роликов на YouTube, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе.
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"Суд удовлетворил наши требования - обязал Навального опровергнуть информацию, распространенную в его роликах. Также суд обязал удалить эти ролики", - сказал агентству адвокат.
По его словам, на заседании суда стало известно, что YouTube-канал Навального заблокирован, поэтому адвокат попросил разместить опровержение не в нем, а в газете "Коммерсант". "Это деловое издание, мой доверитель является предпринимателем. Его охват соответствует сложившейся ситуации", - отметил Мельников, добавив, что суд это требование удовлетворил.
Дерипаска просил денежную компенсацию в 1 рубль, суд согласился с этим требованием, добавил адвокат. "Если Навальный после вступления решения суда в законную силу (после рассмотрения апелляционной жалобы или через месяц после решения суда, если жалоба не будет подана) не выполнит его, суд назначит штраф в размере 50 тысяч рублей в день за каждый день просрочки", - указал Мельников.
Навальный сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Мосгорсуд утвердил это решение. Дело "Ив Роше" было возбуждено по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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ПроисшествияФранцияМоскваОлег ДерипаскаСледственный комитет России (СК РФ)YouTubeИв РошеБруно ЛепруАлексей МельниковРоссия
 
 
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