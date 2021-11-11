Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала ролики о Дерипаске
Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала два ролика о бизнесмене Дерипаске
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить из своего YouTube-канала два ролика о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Алексей Мельников.
Основанием подачи иска стали несколько роликов на YouTube, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе.
"Суд удовлетворил наши требования - обязал Навального опровергнуть информацию, распространенную в его роликах. Также суд обязал удалить эти ролики", - сказал агентству адвокат.
По его словам, на заседании суда стало известно, что YouTube-канал Навального заблокирован, поэтому адвокат попросил разместить опровержение не в нем, а в газете "Коммерсант". "Это деловое издание, мой доверитель является предпринимателем. Его охват соответствует сложившейся ситуации", - отметил Мельников, добавив, что суд это требование удовлетворил.
Дерипаска просил денежную компенсацию в 1 рубль, суд согласился с этим требованием, добавил адвокат. "Если Навальный после вступления решения суда в законную силу (после рассмотрения апелляционной жалобы или через месяц после решения суда, если жалоба не будет подана) не выполнит его, суд назначит штраф в размере 50 тысяч рублей в день за каждый день просрочки", - указал Мельников.
Навальный сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Мосгорсуд утвердил это решение. Дело "Ив Роше" было возбуждено по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.