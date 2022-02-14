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Зеленский: некоторые лидеры намекают Украине не вступать в НАТО
Зеленский: некоторые лидеры намекают Украине не вступать в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский: некоторые лидеры намекают Украине не вступать в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые СМИ и лидеры намекают, что можно не вступать в НАТО ради безопасности, но Киев продолжит двигаться по РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:35
2022-02-14T17:38
в мире
олаф шольц
германия
нато
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые СМИ и лидеры намекают, что можно не вступать в НАТО ради безопасности, но Киев продолжит двигаться по избранному пути."Сегодня много журналистов и много лидеров, действительно немного, намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что уже никто этого не скрывает", - сказал Зеленский на брифинге вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.Трансляцию вел Офис президента Украины в Facebook.Зеленский отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от Киева."Вопрос в другом, вопрос в этом пути: сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями и партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути? А может, действительно, вопрос открытых дверей (НАТО – ред.) – это для нас такая история, как будто мечта, такой сигнал, куда мы идем, а когда там будем - никто не знает", - сказал Зеленский отметив, что считает, что Киев "должен двигаться по тому пути, который избрал".Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем перспективы членства Киева в НАТО, Украина подтвердила свои стремления, но сигнал о неактуальности этого вопроса исходит от других стран."Относительно членства в НАТО. Мы сегодня много раз поднимали вопрос с господином Шольцем…От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит нашей целью. Поэтому это ж не первый сигнал, что этот вопрос не актуальный, который идет не с нашей стороны, а со стороны лидеров других государств", - заявил Зеленский на брифинге вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772657350.html
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в мире, олаф шольц, германия, нато, ситуация в днр и лнр
17:35 14.02.2022 (обновлено: 17:38 14.02.2022)
 
Зеленский: некоторые лидеры намекают Украине не вступать в НАТО

Зеленский: некоторые лидеры намекают Украине не вступать в НАТО ради безопасности

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые СМИ и лидеры намекают, что можно не вступать в НАТО ради безопасности, но Киев продолжит двигаться по избранному пути.
"Сегодня много журналистов и много лидеров, действительно немного, намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что уже никто этого не скрывает", - сказал Зеленский на брифинге вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.
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Трансляцию вел Офис президента Украины в Facebook.
Зеленский отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от Киева.
"Вопрос в другом, вопрос в этом пути: сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями и партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути? А может, действительно, вопрос открытых дверей (НАТО – ред.) – это для нас такая история, как будто мечта, такой сигнал, куда мы идем, а когда там будем - никто не знает", - сказал Зеленский отметив, что считает, что Киев "должен двигаться по тому пути, который избрал".
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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем перспективы членства Киева в НАТО, Украина подтвердила свои стремления, но сигнал о неактуальности этого вопроса исходит от других стран.
"Относительно членства в НАТО. Мы сегодня много раз поднимали вопрос с господином Шольцем…От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит нашей целью. Поэтому это ж не первый сигнал, что этот вопрос не актуальный, который идет не с нашей стороны, а со стороны лидеров других государств", - заявил Зеленский на брифинге вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.
 
В миреОлаф ШольцГерманияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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