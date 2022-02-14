https://ria.ru/20220214/nato-1772761118.html

Зеленский: некоторые лидеры намекают Украине не вступать в НАТО

Зеленский: некоторые лидеры намекают Украине не вступать в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский: некоторые лидеры намекают Украине не вступать в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые СМИ и лидеры намекают, что можно не вступать в НАТО ради безопасности, но Киев продолжит двигаться по РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:35

2022-02-14T17:35

2022-02-14T17:38

в мире

олаф шольц

германия

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770320118_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_4d9965fe484ae14bb10699bfdde60c0d.jpg

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые СМИ и лидеры намекают, что можно не вступать в НАТО ради безопасности, но Киев продолжит двигаться по избранному пути."Сегодня много журналистов и много лидеров, действительно немного, намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что уже никто этого не скрывает", - сказал Зеленский на брифинге вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.Трансляцию вел Офис президента Украины в Facebook.Зеленский отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от Киева."Вопрос в другом, вопрос в этом пути: сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями и партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути? А может, действительно, вопрос открытых дверей (НАТО – ред.) – это для нас такая история, как будто мечта, такой сигнал, куда мы идем, а когда там будем - никто не знает", - сказал Зеленский отметив, что считает, что Киев "должен двигаться по тому пути, который избрал".Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем перспективы членства Киева в НАТО, Украина подтвердила свои стремления, но сигнал о неактуальности этого вопроса исходит от других стран."Относительно членства в НАТО. Мы сегодня много раз поднимали вопрос с господином Шольцем…От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит нашей целью. Поэтому это ж не первый сигнал, что этот вопрос не актуальный, который идет не с нашей стороны, а со стороны лидеров других государств", - заявил Зеленский на брифинге вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772657350.html

https://ria.ru/20220214/nato-1772700066.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, германия, нато, ситуация в днр и лнр