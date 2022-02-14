https://ria.ru/20220214/nato-1772755648.html
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 14.02.2022
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы стать членом НАТО, это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности страны. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:16
2022-02-14T17:16
2022-02-14T17:30
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы стать членом НАТО, это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности страны.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО."Все точки над "і", к сожалению, пока я расставить не могу. Потому что не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины относительно Евросоюза, относительно укрепления своих границ, относительно будущего Альянса, относительно наших амбиций вы прекрасно знаете. Кроме того, что это желание нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели, и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности. Также это закреплено в законодательстве Украины, в Конституции Украины", - сказал глава государства на брифинге.Зеленский добавил, что ответ МИД на слова посла Пристайко был "правильным, взвешенным и предметным".
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нато, в мире, владимир зеленский, украина, киев, мид украины, евросоюз, верховная рада украины, вадим пристайко, руслан стефанчук
17:16 14.02.2022 (обновлено: 17:30 14.02.2022)
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: Киев хотел бы членства в НАТО