Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/nato-1772755648.html
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 14.02.2022
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы стать членом НАТО, это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности страны. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:16
2022-02-14T17:30
нато
в мире
владимир зеленский
украина
киев
мид украины
евросоюз
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы стать членом НАТО, это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности страны.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО."Все точки над "і", к сожалению, пока я расставить не могу. Потому что не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины относительно Евросоюза, относительно укрепления своих границ, относительно будущего Альянса, относительно наших амбиций вы прекрасно знаете. Кроме того, что это желание нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели, и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности. Также это закреплено в законодательстве Украины, в Конституции Украины", - сказал глава государства на брифинге.Зеленский добавил, что ответ МИД на слова посла Пристайко был "правильным, взвешенным и предметным".
https://ria.ru/20220214/nato-1772647906.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_cbcb6fb305ef28d893c81569673e0b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, в мире, владимир зеленский, украина, киев, мид украины, евросоюз, верховная рада украины, вадим пристайко, руслан стефанчук
17:16 14.02.2022 (обновлено: 17:30 14.02.2022)
 
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский: Киев хотел бы членства в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы стать членом НАТО, это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности страны.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.
"Все точки над "і", к сожалению, пока я расставить не могу. Потому что не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины относительно Евросоюза, относительно укрепления своих границ, относительно будущего Альянса, относительно наших амбиций вы прекрасно знаете. Кроме того, что это желание нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели, и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности. Также это закреплено в законодательстве Украины, в Конституции Украины", - сказал глава государства на брифинге.
Зеленский добавил, что ответ МИД на слова посла Пристайко был "правильным, взвешенным и предметным".
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
10:14
Киеву было бы сложно отказаться от членства в НАТО, заявил дипломат
 
НАТОВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевМИД УкраиныЕвросоюзВерховная Рада УкраиныВадим ПристайкоРуслан Стефанчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала