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Изменения в Конституцию по членству в НАТО не обсуждаются, заявили в Раде
Изменения в Конституцию по членству в НАТО не обсуждаются, заявили в Раде - РИА Новости, 14.02.2022
Изменения в Конституцию по членству в НАТО не обсуждаются, заявили в Раде
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:53
2022-02-14T14:18
в мире
украина
верховная рада украины
руслан стефанчук
нато
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста"."Я подтверждаю, что членство в НАТО является составляющей конституции Украины. По состоянию на сейчас не обсуждается и не ведется никаких переговоров и вопросов относительно изменений в конституцию в части членства Украины в НАТО. Это суверенное право каждой страны решать вектор своего развития, и никто нам не имеет права указывать на красные линии или невозможность принятия тех или иных решений суверенным государством", - заявил Стефанчук на брифинге в понедельник.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
https://ria.ru/20220214/nato-1772685389.html
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в мире, украина, верховная рада украины, руслан стефанчук, нато
13:53 14.02.2022 (обновлено: 14:18 14.02.2022)
 
Изменения в Конституцию по членству в НАТО не обсуждаются, заявили в Раде

Спикер Рады Стефанчук: изменения в Конституцию в части членства в НАТО не обсуждаются

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
"Я подтверждаю, что членство в НАТО является составляющей конституции Украины. По состоянию на сейчас не обсуждается и не ведется никаких переговоров и вопросов относительно изменений в конституцию в части членства Украины в НАТО. Это суверенное право каждой страны решать вектор своего развития, и никто нам не имеет права указывать на красные линии или невозможность принятия тех или иных решений суверенным государством", - заявил Стефанчук на брифинге в понедельник.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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В офисе Зеленского потребовали от НАТО заявление о перспективах Украины
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
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4 февраля, 23:21
Украине назвали условие для вступления в НАТО
 
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