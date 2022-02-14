https://ria.ru/20220214/nato-1772700066.html

Песков прокомментировал слова посла Украины об отказе от вступления в НАТО

Песков прокомментировал слова посла Украины об отказе от вступления в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022

Песков прокомментировал слова посла Украины об отказе от вступления в НАТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Британии об отказе от вступления в НАТО, сообщил, что Киев просил разъяснить это,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:20

2022-02-14T13:20

2022-02-14T13:40

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мид украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Британии об отказе от вступления в НАТО, сообщил, что Киев просил разъяснить это, но вряд ли изменится концепция мировоззрения.Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста"."В данном случае также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт, с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены конституцией страны", - сказал он.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772699929.html

https://ria.ru/20220214/donbass-1772692818.html

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в мире, россия, нато, вадим пристайко, украина, великобритания, дмитрий песков, мид украины