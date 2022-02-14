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В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер - РИА Новости, 14.02.2022
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:47
2022-02-14T13:09
в мире
нато
украина
грузия
перспективы вступления грузии и украины в нато
вольфганг ишингер
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БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер."В Североатлантическом альянсе до сегодняшнего дня нет, по моим сведениям, консенсуса, а для такого решения необходим консенсус, принять одну из этих стран или даже обе эти страны в альянс", - сказал Ишингер.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772686817.html
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в мире, нато, украина, грузия, перспективы вступления грузии и украины в нато, вольфганг ишингер
12:47 14.02.2022 (обновлено: 13:09 14.02.2022)
 
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер

Ишингер: в НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
"В Североатлантическом альянсе до сегодняшнего дня нет, по моим сведениям, консенсуса, а для такого решения необходим консенсус, принять одну из этих стран или даже обе эти страны в альянс", - сказал Ишингер.
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
12:33
Украинский эксперт рассказал, почему Киев не отказывается от курса в НАТО
 
В миреНАТОУкраинаГрузияПерспективы вступления Грузии и Украины в НАТОВольфганг Ишингер
 
 
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