https://ria.ru/20220214/nato-1772690441.html

В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер

В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер - РИА Новости, 14.02.2022

В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер

В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:47

2022-02-14T12:47

2022-02-14T13:09

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перспективы вступления грузии и украины в нато

вольфганг ишингер

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БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер."В Североатлантическом альянсе до сегодняшнего дня нет, по моим сведениям, консенсуса, а для такого решения необходим консенсус, принять одну из этих стран или даже обе эти страны в альянс", - сказал Ишингер.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772686817.html

украина

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в мире, нато, украина, грузия, перспективы вступления грузии и украины в нато, вольфганг ишингер