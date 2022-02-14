https://ria.ru/20220214/nato-1772690441.html
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер - РИА Новости, 14.02.2022
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:47
2022-02-14T12:47
2022-02-14T13:09
в мире
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украина
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перспективы вступления грузии и украины в нато
вольфганг ишингер
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БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер."В Североатлантическом альянсе до сегодняшнего дня нет, по моим сведениям, консенсуса, а для такого решения необходим консенсус, принять одну из этих стран или даже обе эти страны в альянс", - сказал Ишингер.
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РИА Новости
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в мире, нато, украина, грузия, перспективы вступления грузии и украины в нато, вольфганг ишингер
12:47 14.02.2022 (обновлено: 13:09 14.02.2022)
В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер
Ишингер: в НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс