Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/nato-1772685540.html
В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО
В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО - РИА Новости, 14.02.2022
В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО
В Литву в понедельник из Германии прибывает подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО, дополнительные военные силы будут размешены в Литве на этой неделе, РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:28
2022-02-14T12:40
в мире
сергей лавров
россия
литва
киев
министерство обороны германии
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969927_262:278:2805:1708_1920x0_80_0_0_5a070b27fb0eeaea7e935a2f272c7516.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Литву в понедельник из Германии прибывает подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО, дополнительные военные силы будут размешены в Литве на этой неделе, сообщило министерство обороны Литвы."В понедельник из Германии прибывает подкрепление передовых сил НАТО в Литве. Министерство обороны Германии, реагируя на все более агрессивные в последнее время военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии, на этой неделе разместит в Литве дополнительные военные силы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что Германия выделяет дополнительных военных боевой группе передовых сил НАТО, находящейся в Рукле. В боевой группе под командованием Германии сейчас служит около 1200 бойцов союзников.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://radiosputnik.ria.ru/20220213/rumyniya-1772570348.html
россия
литва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969927_267:148:2800:2048_1920x0_80_0_0_16ca7de83756e3a5c329202af0f4b3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, литва, киев, министерство обороны германии, нато
12:28 14.02.2022 (обновлено: 12:40 14.02.2022)
 
В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО

В Литву из Германии на этой неделе прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiВоеннослужащие НАТО
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Военнослужащие НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Литву в понедельник из Германии прибывает подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО, дополнительные военные силы будут размешены в Литве на этой неделе, сообщило министерство обороны Литвы.
"В понедельник из Германии прибывает подкрепление передовых сил НАТО в Литве. Министерство обороны Германии, реагируя на все более агрессивные в последнее время военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии, на этой неделе разместит в Литве дополнительные военные силы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что Германия выделяет дополнительных военных боевой группе передовых сил НАТО, находящейся в Рукле. В боевой группе под командованием Германии сейчас служит около 1200 бойцов союзников.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 14:27В мире
В НАТО намерены разместить в Румынии постоянную группировку альянса
 
В миреСергей ЛавровРоссияЛитваКиевМинистерство обороны ГерманииНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала