https://ria.ru/20220214/nato-1772685540.html

В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО

В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО - РИА Новости, 14.02.2022

В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО

В Литву в понедельник из Германии прибывает подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО, дополнительные военные силы будут размешены в Литве на этой неделе, РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:28

2022-02-14T12:28

2022-02-14T12:40

в мире

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литва

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министерство обороны германии

нато

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Литву в понедельник из Германии прибывает подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО, дополнительные военные силы будут размешены в Литве на этой неделе, сообщило министерство обороны Литвы."В понедельник из Германии прибывает подкрепление передовых сил НАТО в Литве. Министерство обороны Германии, реагируя на все более агрессивные в последнее время военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии, на этой неделе разместит в Литве дополнительные военные силы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что Германия выделяет дополнительных военных боевой группе передовых сил НАТО, находящейся в Рукле. В боевой группе под командованием Германии сейчас служит около 1200 бойцов союзников.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/rumyniya-1772570348.html

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в мире, сергей лавров, россия, литва, киев, министерство обороны германии, нато