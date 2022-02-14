https://ria.ru/20220214/nato-1772685389.html

В офисе Зеленского потребовали от НАТО заявление о перспективах Украины

В офисе Зеленского потребовали от НАТО заявление о перспективах Украины - РИА Новости, 14.02.2022

В офисе Зеленского потребовали от НАТО заявление о перспективах Украины

Киев хочет видеть заявление НАТО о перспективах членства Украины в альянсе, других обсуждений этого вопроса для любого должностного лица нет, заявил в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:28

2022-02-14T12:28

2022-02-14T12:28

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Киев хочет видеть заявление НАТО о перспективах членства Украины в альянсе, других обсуждений этого вопроса для любого должностного лица нет, заявил в понедельник советник главы офиса президента Михаил Подоляк.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". А Пристайко заявил, что его слова про возможность отказа от членства страны в НАТО были неправильно поняты, Киев не отказывается от стремления вступить в альянс."Нет никаких других обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но с другой стороны, где подобная четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ посредством перспективы членства", – цитирует Подоляка интернет-издание LIGA.net.При этом Подоляк отметил, что Украина хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе ее членства, потому что "ситуация слишком напряженная и позиции должны быть аккуратными и четкими". "Вопрос только в трактовке", – сказал он, комментируя заявление Пристайко о членстве Украины в НАТО.Подоляк подчеркнул, что Украина "совершенно конкретно" выразила свое отношение к НАТО и ЕС и обозначила как свои цивилизационные приоритеты, так и свою важность в построении обновленной системы общеевропейской безопасности. Он напомнил, что оба союза зафиксированы в фундаментальных законах Украины "как безусловные приоритеты" – и это поддерживает большинство украинцев.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772657350.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, украина, киев, нато