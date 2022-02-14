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Британия поддержит возможное решение Украины об отказе от НАТО
Британия поддержит возможное решение Украины об отказе от НАТО - РИА Новости, 14.02.2022
Британия поддержит возможное решение Украины об отказе от НАТО
Лондон поддержит возможное решение Украины отказаться от вступления в НАТО, заявил замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:26
2022-02-14T11:26
в мире
киев
нато
великобритания
россия
сша
мид украины
верховная рада украины
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Лондон поддержит возможное решение Украины отказаться от вступления в НАТО, заявил замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".Замглавы британского Минобороны заявил, что "любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины". "Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", - сказал Хиппи телеканалу Sky News.Он добавил, что надеется на "победу дипломатии" в ситуации с эскалацией напряженности на украинской границе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, киев, нато, великобритания, россия, сша, мид украины, верховная рада украины, вадим пристайко, сергей лавров
11:26 14.02.2022
 
Британия поддержит возможное решение Украины об отказе от НАТО

Замглавы Минобороны Британии Хиппи: Лондон поддержит решение Киева об отказе от НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Лондон поддержит возможное решение Украины отказаться от вступления в НАТО, заявил замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".
Замглавы британского Минобороны заявил, что "любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины". "Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", - сказал Хиппи телеканалу Sky News.
Он добавил, что надеется на "победу дипломатии" в ситуации с эскалацией напряженности на украинской границе.
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
10:14
Киеву было бы сложно отказаться от членства в НАТО, заявил дипломат
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреКиевНАТОВеликобританияРоссияСШАМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныВадим ПристайкоСергей Лавров
 
 
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