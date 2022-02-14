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Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022
Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
Украина может отказаться от вступления в НАТО, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко в эфире радио BBC. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:03
2022-02-14T12:46
в мире
украина
великобритания
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
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ЛОНДОН, 14 фев — РИА Новости. Украина может отказаться от вступления в НАТО, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко в эфире радио BBC.Ведущий Стивен Нолан поинтересовался у дипломата, готовы ли киевские власти рассмотреть отказ от присоединения к альянсу, чтобы избежать возможной войны. Посол ответил, что иногда подобные сигналы поступают из самого блока. Он отметил, что если вторжение начнется "завтра", Украина останется беззащитной, поскольку не будет состоять ни в каком союзе. При этом он добавил, что вступление страны в НАТО угрожает не России, а нынешним российским властям.Тогда его собеседник повторил вопрос."Посол, я хотел бы уточнить, что именно вы сейчас сказали, чтобы не напутать с переводом. Я хочу повторить вопрос, если вы не против. Когда я поинтересовался, готова ли ваша страна рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО, если это остановит войну, вы сказали: "Это возможно". Это действительно то, что вы сейчас рассматриваете — отказ от присоединения к НАТО?" — спросил Нолан.Пристайко напомнил, что вступление в альянс закреплено в Конституции страны."Мы гибкие, мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придется пойти на серьезные уступки, это то, что мы можем сделать", — добавил он.Позднее в МИД Украины заявили, что слова дипломата вырвали из контекста."Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс", — отметил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко, подчеркнув, что ни одно решение не может быть принято вопреки основному закону страны.При этом замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддержит возможное решение Киева отказаться от вхождения в блок. Он выразил надежду на победу дипломатии в ситуации с эскалацией напряженности вокруг Украины.Украинский вопросВ последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220213/raznoglasiya-1772592029.html
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в мире, украина, великобритания, сергей лавров, россия, киев, сша, нато
10:03 14.02.2022 (обновлено: 12:46 14.02.2022)
 
Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

Посол Украины в Британии Пристайко допустил отказ от вступления в НАТО во избежание войны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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ЛОНДОН, 14 фев — РИА Новости. Украина может отказаться от вступления в НАТО, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко в эфире радио BBC.
Ведущий Стивен Нолан поинтересовался у дипломата, готовы ли киевские власти рассмотреть отказ от присоединения к альянсу, чтобы избежать возможной войны. Посол ответил, что иногда подобные сигналы поступают из самого блока. Он отметил, что если вторжение начнется "завтра", Украина останется беззащитной, поскольку не будет состоять ни в каком союзе. При этом он добавил, что вступление страны в НАТО угрожает не России, а нынешним российским властям.
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Тогда его собеседник повторил вопрос.
"Посол, я хотел бы уточнить, что именно вы сейчас сказали, чтобы не напутать с переводом. Я хочу повторить вопрос, если вы не против. Когда я поинтересовался, готова ли ваша страна рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО, если это остановит войну, вы сказали: "Это возможно". Это действительно то, что вы сейчас рассматриваете — отказ от присоединения к НАТО?" — спросил Нолан.
Пристайко напомнил, что вступление в альянс закреплено в Конституции страны.
"Мы гибкие, мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придется пойти на серьезные уступки, это то, что мы можем сделать", — добавил он.
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Позднее в МИД Украины заявили, что слова дипломата вырвали из контекста.
"Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс", — отметил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко, подчеркнув, что ни одно решение не может быть принято вопреки основному закону страны.
При этом замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддержит возможное решение Киева отказаться от вхождения в блок. Он выразил надежду на победу дипломатии в ситуации с эскалацией напряженности вокруг Украины.
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Украинский вопрос

В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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