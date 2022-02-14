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Предупреждение от Мясникова: как не подхватить инфекцию, разрушающую мозг
Мясников назвал способ избежать опасного заболевания, разрушающего мозг - РИА Новости, 14.02.2022
Предупреждение от Мясникова: как не подхватить инфекцию, разрушающую мозг
Пневмококк, менингококк и гемофильная палочка представляют серьезную угрозу, уносящую миллионы человеческих жизней ежегодно. Об этом в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:36
2022-02-14T20:23
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пневмококк, менингококк и гемофильная палочка представляют серьезную угрозу, уносящую миллионы человеческих жизней ежегодно. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников."Помимо COVID-19, от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например. &lt;…&gt; Поэтому это очень важно", — объяснил медик.Защитить от разрушающих мозг инфекций могут прививки, уточнил специалист. Вакцинация от пневмококка, по его мнению, обязательна для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки.Медик напомнил, что многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом. Иммунные силы сдерживают бактерии. Однако они могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия.
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здоровье - общество, александр мясников (врач)
18:36 14.02.2022 (обновлено: 20:23 14.02.2022)
 
Мясников назвал способ избежать опасного заболевания, разрушающего мозг

Врач Мясников: Защитить от разрушающих мозг инфекций может прививка от пневмококка

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пневмококк, менингококк и гемофильная палочка представляют серьезную угрозу, уносящую миллионы человеческих жизней ежегодно. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Помимо COVID-19, от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например. <…> Поэтому это очень важно", — объяснил медик.
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Защитить от разрушающих мозг инфекций могут прививки, уточнил специалист. Вакцинация от пневмококка, по его мнению, обязательна для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки.
Медик напомнил, что многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом. Иммунные силы сдерживают бактерии. Однако они могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия.
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Здоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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