Предупреждение от Мясникова: как не подхватить инфекцию, разрушающую мозг

18:36 14.02.2022 (обновлено: 20:23 14.02.2022)
Мясников назвал способ избежать опасного заболевания, разрушающего мозг
Врач Мясников: Защитить от разрушающих мозг инфекций может прививка от пневмококка
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пневмококк, менингококк и гемофильная палочка представляют серьезную угрозу, уносящую миллионы человеческих жизней ежегодно. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Помимо COVID-19, от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например. <…> Поэтому это очень важно", — объяснил медик.
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Защитить от разрушающих мозг инфекций могут прививки, уточнил специалист. Вакцинация от пневмококка, по его мнению, обязательна для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки.
Медик напомнил, что многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом. Иммунные силы сдерживают бактерии. Однако они могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия.
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