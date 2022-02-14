https://ria.ru/20220214/myasnikov-1772776137.html

Предупреждение от Мясникова: как не подхватить инфекцию, разрушающую мозг

Мясников назвал способ избежать опасного заболевания, разрушающего мозг - РИА Новости, 14.02.2022

Предупреждение от Мясникова: как не подхватить инфекцию, разрушающую мозг

Пневмококк, менингококк и гемофильная палочка представляют серьезную угрозу, уносящую миллионы человеческих жизней ежегодно. Об этом в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:36

2022-02-14T18:36

2022-02-14T20:23

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пневмококк, менингококк и гемофильная палочка представляют серьезную угрозу, уносящую миллионы человеческих жизней ежегодно. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников."Помимо COVID-19, от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например. <…> Поэтому это очень важно", — объяснил медик.Защитить от разрушающих мозг инфекций могут прививки, уточнил специалист. Вакцинация от пневмококка, по его мнению, обязательна для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки.Медик напомнил, что многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом. Иммунные силы сдерживают бактерии. Однако они могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия.

https://ria.ru/20211214/davlenie-1763588546.html

https://ria.ru/20200725/1574921684.html

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здоровье - общество, александр мясников (врач)