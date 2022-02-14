https://ria.ru/20220214/mvd-1772762618.html
В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете
В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете - РИА Новости, 14.02.2022
В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете
На контроле у МВД РФ находится около тысячи интернет-ресурсов наподобие "групп смерти", склоняющих подростков к суицидам, рассказала в понедельник представитель РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:39
2022-02-14T17:39
2022-02-14T17:39
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
госдума рф
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f4670146ca9d5797880c2333ec3fa575.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На контроле у МВД РФ находится около тысячи интернет-ресурсов наподобие "групп смерти", склоняющих подростков к суицидам, рассказала в понедельник представитель ведомства Лариса Плотникова."Следующим серьезным явлением, с которым на протяжении многих лет последних, которому мы пытаемся противодействовать, остается пропаганда суицидов и "групп смерти", распространение противоправного контента в целом. В 2021 году органами внутренних дел зарегистрировано порядка 5,5 тысяч сообщений о подростковых суицидах и их попытках", - сказала Плотникова на заседании рабочей группы в Госдуме.По ее словам, из всех зафиксированных фактов склонения подростков к самоубийству каждое третье совершено в интернете."В настоящее время на контроле находится порядка тысячи интернет-ресурсов", - подчеркнула она, уточнив, что в указанных группах и сообществах "обеспечено присутствие оперативных подразделений".
https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_f8c3dc73e1f1b5b02450d211d671130b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция, госдума рф, криминал
В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете
Представитель МВД: на контроле находится около тысячи ресурсов наподобие "групп смерти"