https://ria.ru/20220214/mvd-1772762618.html

В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете

В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете - РИА Новости, 14.02.2022

В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете

На контроле у МВД РФ находится около тысячи интернет-ресурсов наподобие "групп смерти", склоняющих подростков к суицидам, рассказала в понедельник представитель РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:39

2022-02-14T17:39

2022-02-14T17:39

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

госдума рф

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f4670146ca9d5797880c2333ec3fa575.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На контроле у МВД РФ находится около тысячи интернет-ресурсов наподобие "групп смерти", склоняющих подростков к суицидам, рассказала в понедельник представитель ведомства Лариса Плотникова."Следующим серьезным явлением, с которым на протяжении многих лет последних, которому мы пытаемся противодействовать, остается пропаганда суицидов и "групп смерти", распространение противоправного контента в целом. В 2021 году органами внутренних дел зарегистрировано порядка 5,5 тысяч сообщений о подростковых суицидах и их попытках", - сказала Плотникова на заседании рабочей группы в Госдуме.По ее словам, из всех зафиксированных фактов склонения подростков к самоубийству каждое третье совершено в интернете."В настоящее время на контроле находится порядка тысячи интернет-ресурсов", - подчеркнула она, уточнив, что в указанных группах и сообществах "обеспечено присутствие оперативных подразделений".

https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция, госдума рф, криминал