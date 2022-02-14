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В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете
В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете - РИА Новости, 14.02.2022
В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете
На контроле у МВД РФ находится около тысячи интернет-ресурсов наподобие "групп смерти", склоняющих подростков к суицидам, рассказала в понедельник представитель РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:39
2022-02-14T17:39
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
госдума рф
криминал
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На контроле у МВД РФ находится около тысячи интернет-ресурсов наподобие "групп смерти", склоняющих подростков к суицидам, рассказала в понедельник представитель ведомства Лариса Плотникова."Следующим серьезным явлением, с которым на протяжении многих лет последних, которому мы пытаемся противодействовать, остается пропаганда суицидов и "групп смерти", распространение противоправного контента в целом. В 2021 году органами внутренних дел зарегистрировано порядка 5,5 тысяч сообщений о подростковых суицидах и их попытках", - сказала Плотникова на заседании рабочей группы в Госдуме.По ее словам, из всех зафиксированных фактов склонения подростков к самоубийству каждое третье совершено в интернете."В настоящее время на контроле находится порядка тысячи интернет-ресурсов", - подчеркнула она, уточнив, что в указанных группах и сообществах "обеспечено присутствие оперативных подразделений".
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция, госдума рф, криминал
17:39 14.02.2022
 
В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете

Представитель МВД: на контроле находится около тысячи ресурсов наподобие "групп смерти"

© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Depositphotos / stokkete
Ребенок с ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На контроле у МВД РФ находится около тысячи интернет-ресурсов наподобие "групп смерти", склоняющих подростков к суицидам, рассказала в понедельник представитель ведомства Лариса Плотникова.
"Следующим серьезным явлением, с которым на протяжении многих лет последних, которому мы пытаемся противодействовать, остается пропаганда суицидов и "групп смерти", распространение противоправного контента в целом. В 2021 году органами внутренних дел зарегистрировано порядка 5,5 тысяч сообщений о подростковых суицидах и их попытках", - сказала Плотникова на заседании рабочей группы в Госдуме.
По ее словам, из всех зафиксированных фактов склонения подростков к самоубийству каждое третье совершено в интернете.
"В настоящее время на контроле находится порядка тысячи интернет-ресурсов", - подчеркнула она, уточнив, что в указанных группах и сообществах "обеспечено присутствие оперативных подразделений".
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