https://ria.ru/20220214/molochka-1772523626.html

Финансист предупредила, когда и насколько подорожают молочные продукты

Финансист предупредила, когда и насколько подорожают молочные продукты - РИА Новости, 14.02.2022

Финансист предупредила, когда и насколько подорожают молочные продукты

На ценовую динамику молочных продуктов влияют несколько факторов и показателей, включая эпидемиологическую ситуацию и колебания курса рубля, рассказал агентству РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T02:15

2022-02-14T02:15

2022-02-14T02:15

экономика

россия

цены

мария долгова

рэу имени г. в. плеханова

молоко

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На ценовую динамику молочных продуктов влияют несколько факторов и показателей, включая эпидемиологическую ситуацию и колебания курса рубля, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.По ее словам, при самом оптимистичном варианте развития событий, молоко будет дорожать в пределах инфляции. Эксперт, ссылаясь на данные Росстата, напомнила: рост цен на молоко питьевое цельное пастеризованное с начала года составил 1,65 процента, а на молоко питьевое цельное стерилизованное — 1,6 процента при росте инфляции на 1,07 процента.По словам Долговой, цены на молоко зависят от множества показателей."Цены на молочные продукты зависят от стоимости сырого молока, закупаемого перерабатывающими предприятиями, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку, перевозку. Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов", — заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220208/tseny-1771589460.html

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экономика, россия, цены, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова, молоко, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат)