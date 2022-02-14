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https://ria.ru/20220214/miting-1772719061.html
В Киеве протестующие выдвинули требования Шольцу
В Киеве протестующие выдвинули требования Шольцу - РИА Новости, 14.02.2022
В Киеве протестующие выдвинули требования Шольцу
Немногочисленный митинг проходит на аллее героев небесной сотни в центре Киева, куда ожидается приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца, участники акции требуют "не... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:40
2022-02-14T15:22
в мире
сша
киев
нато
россия
владимир зеленский
олаф шольц
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Немногочисленный митинг проходит на аллее героев небесной сотни в центре Киева, куда ожидается приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца, участники акции требуют "не склонять Украину к капитуляции", передает корреспондент РИА Новости.Канцлер ФРГ в понедельник посещает Киев с визитом и встретится президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера ФРГ, тот факт, что в Москву канцлер летит "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной". Митингующие заверяют, что Шольц приедет в понедельник на аллею возложить цветы погибшим участниками "евромайдана"."Мы обращаемся к Шольцу с призывом не пытаться склонять Украину к капитуляции, требуем ввести санкции против агента влияния РФ в Германии", - сказала одна из участниц митинга.Митинг проходит неподалеку от места возложения цветов, непосредственно туда никого не пускает полиция. Митинг проходит спокойно.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html
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в мире, сша, киев, нато, россия, владимир зеленский, олаф шольц
14:40 14.02.2022 (обновлено: 15:22 14.02.2022)
 
В Киеве протестующие выдвинули требования Шольцу

В Киеве протестующие призвали Шольца не склонять Украину к капитуляции

© REUTERS / Antonio BronicУчастники акции протеста в Киеве. 14 февраля 2022
Участники акции протеста в Киеве. 14 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Участники акции протеста в Киеве. 14 февраля 2022
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Немногочисленный митинг проходит на аллее героев небесной сотни в центре Киева, куда ожидается приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца, участники акции требуют "не склонять Украину к капитуляции", передает корреспондент РИА Новости.
Канцлер ФРГ в понедельник посещает Киев с визитом и встретится президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера ФРГ, тот факт, что в Москву канцлер летит "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной". Митингующие заверяют, что Шольц приедет в понедельник на аллею возложить цветы погибшим участниками "евромайдана".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 13:08
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину
"Мы обращаемся к Шольцу с призывом не пытаться склонять Украину к капитуляции, требуем ввести санкции против агента влияния РФ в Германии", - сказала одна из участниц митинга.
Митинг проходит неподалеку от места возложения цветов, непосредственно туда никого не пускает полиция. Митинг проходит спокойно.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 10:28
В Германии ответили на "словесный выпад" Украины из-за поставок оружия
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреСШАКиевНАТОРоссияВладимир ЗеленскийОлаф Шольц
 
 
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