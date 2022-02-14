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Украинские силовики выпустили по окраинам Горловки шесть мин, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили по окраинам Горловки шесть мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.02.2022
Украинские силовики выпустили по окраинам Горловки шесть мин, заявили в ДНР
Украинские силовики в понедельник выпустили по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки шесть мин калибром 82... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:21
2022-02-14T15:21
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
горловка
днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник выпустили по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки шесть мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 14.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Зайцево Южное (окраины Горловки - ред.). Выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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украина
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донбасс
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, горловка, днр, донбасс
15:21 14.02.2022
 
Украинские силовики выпустили по окраинам Горловки шесть мин, заявили в ДНР

ДНР: украинские силовики выпустили по окраинам Горловки шесть мин калибром 82 миллиметра

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник выпустили по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки шесть мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 14.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Зайцево Южное (окраины Горловки - ред.). Выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныГорловкаДНРДонбасс
 
 
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