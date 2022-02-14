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Украинские силовики выпустили по окраинам Горловки шесть мин, заявили в ДНР

Украинские силовики выпустили по окраинам Горловки шесть мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.02.2022

Украинские силовики выпустили по окраинам Горловки шесть мин, заявили в ДНР

Украинские силовики в понедельник выпустили по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки шесть мин калибром 82... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:21

2022-02-14T15:21

2022-02-14T15:21

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник выпустили по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки шесть мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 14.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Зайцево Южное (окраины Горловки - ред.). Выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, горловка, днр, донбасс