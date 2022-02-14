https://ria.ru/20220214/migranty-1772758537.html

В Калужской области десятки мигрантов доставили в полицию после проверок

В Калужской области десятки мигрантов доставили в полицию после проверок - РИА Новости, 14.02.2022

В Калужской области десятки мигрантов доставили в полицию после проверок

Полиция проверила места скопления и проживания иностранных граждан в Обнинске (Калужская область), по итогам в отделение доставили более 60 человек, из них... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:27

2022-02-14T17:27

2022-02-14T17:27

происшествия

россия

калужская область

обнинск

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Полиция проверила места скопления и проживания иностранных граждан в Обнинске (Калужская область), по итогам в отделение доставили более 60 человек, из них пятерых позже депортировали, сообщает пресс-служба администрации Обнинска.Сообщается, что 12 февраля полиция провела в городе оперативно-профилактическое мероприятие "Цунами"."Были проверены два места компактного проживания иностранных граждан - это общежития… а также места массового скопления иностранных граждан - рынок на Аксёновской площади, прилегающая территория к ТРЦ "Триумф-Плаза", Привокзальная площадь. В отдел ОВД доставлены для отработки 61 человек. Составлено 37 административных протоколов, 5 человек депортированы", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что в результате акции пресечены 32 административных правонарушения в сфере миграции. Также составлено пять рапортов о возможной фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства, эти случаи проверяются.Тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области поднял на прошлой неделе губернатор региона Владислав Шапша, рассказав в своем Telegram-канале, что побывал в миграционном центре и пообщался с иностранным гражданином, тот не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. Шапша заявил, что теперь все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского, но предоставляют "липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки. После этого Шапша объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит.

https://ria.ru/20220211/shapsha-1772263680.html

https://ria.ru/20220211/migranty-1772286480.html

россия

калужская область

обнинск

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происшествия, россия, калужская область, обнинск, владислав шапша