https://ria.ru/20220214/mid-1772681604.html

В МИД заявили, что не знают о возможном росте кибератак против России

В МИД заявили, что не знают о возможном росте кибератак против России - РИА Новости, 14.02.2022

В МИД заявили, что не знают о возможном росте кибератак против России

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что не знает о возможном росте кибератак против России на фоне ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:16

2022-02-14T12:16

2022-02-14T12:16

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег сыромолотов

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что не знает о возможном росте кибератак против России на фоне ситуации вокруг Украины."Я такого не знаю. Ничего явного такого нет. Вам же президент, министр обороны всё сказали", - сказал Сыромолотов журналистам, отвечая на вопрос, фиксирует ли Россия рост кибератак на РФ на фоне ситуации вокруг Украины.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/mid-1772675720.html

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сша

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