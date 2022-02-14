https://ria.ru/20220214/mid-1772675720.html
В МИД заявили об отсутствии сигналов о взаимодействии с США по антитеррору
В МИД заявили об отсутствии сигналов о взаимодействии с США по антитеррору - РИА Новости, 14.02.2022
В МИД заявили об отсутствии сигналов о взаимодействии с США по антитеррору
Пока нет сигналов о возобновлении формата взаимодействия Москвы и Вашингтона по антитеррору, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:58
2022-02-14T11:58
2022-02-14T11:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пока нет сигналов о возобновлении формата взаимодействия Москвы и Вашингтона по антитеррору, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Пока они (встречи) прекращены по инициативе американцев. Пока поэтому никаких сигналов о возобновлении ", - сказал Сыромолотов журналистам.
https://ria.ru/20220214/siriya-1772671609.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, сша
В МИД заявили об отсутствии сигналов о взаимодействии с США по антитеррору
МИД: сигналов о возобновлении взаимодействия Москвы и Вашингтона по антитеррору нет