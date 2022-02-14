https://ria.ru/20220214/medspravki-1772624249.html

Водителям рассказали о новых правилах получения медсправки

Водителям рассказали о новых правилах получения медсправки - РИА Новости, 14.02.2022

Водителям рассказали о новых правилах получения медсправки

Водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года придется в обязательном порядке сдавать анализы... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:28

2022-02-14T03:28

2022-02-14T10:11

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

валерий солдунов

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года придется в обязательном порядке сдавать анализы для получения медицинской справки водителя, рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Собеседник агентства подчеркнул, что для обычных водителей, не нарушающих грубо правила дорожного движения, ничего принципиально не изменится. Но в то же время, напомнил он, если врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркомании, то его могут направить на сдачу анализов."Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы", — добавил эксперт.Он уточнил, что это касается не только тех, кто был лишен прав, но и тех, кто получает их впервые.При этом, как следует из соответствующего приказа Минздрава, теперь справки станут выглядеть иначе: в частности, в них появится пункт, указывающий на то, из-за чего проводили медицинское освидетельствование (в связи с возвратом водительского удостоверения или нет).

https://ria.ru/20220210/avtoaptechka-1772110812.html

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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), валерий солдунов